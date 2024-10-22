18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Надежда Михалкова и Александр Устюгов станут частью вселенной «Смешариков»

Они сыграют родителей главных героев в будущем художественном фильме, подробности которого пока неизвестны.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

Сюжет приключенческой комедии «Смешарики. Космическая экскурсия» разворачивается вокруг Кроша и Ежика, которые находят в Ромашковой долине необычное устройство-телепорт. Оно переносит героев в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают — это не игра.

К Михалковой и Устюгову в каст фантастической картины режиссерского дуэта Андрея Мамонтова и Ильи Максимова присоединились Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Тимофей Кочнев и другие. Неизменный сценарист франшизы, Сергей Лукьяненко, также вернется к производству картины — он появится камео в фильме.

Премьера запланирована весной 2026 года на Кинопоиске.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: