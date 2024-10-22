Надежда Михалкова и Александр Устюгов станут частью вселенной «Смешариков»

Сюжет приключенческой комедии «Смешарики. Космическая экскурсия» разворачивается вокруг Кроша и Ежика, которые находят в Ромашковой долине необычное устройство-телепорт. Оно переносит героев в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают — это не игра.

К Михалковой и Устюгову в каст фантастической картины режиссерского дуэта Андрея Мамонтова и Ильи Максимова присоединились Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Тимофей Кочнев и другие. Неизменный сценарист франшизы, Сергей Лукьяненко, также вернется к производству картины — он появится камео в фильме.

Премьера запланирована весной 2026 года на Кинопоиске.

6+