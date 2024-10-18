В Петербурге пройдет бесплатный (!) фестиваль китайского кино

Открытие фестиваля состоится 25 октября в кинотеатре «Аврора». Проект представит китайская делегация и режиссер фильма «Китайский пинг-понг: отпор из тупика» Юй Баймэй. Фильмом открытия фестиваля станет «Пегас 2» – спортивная комедия о жизни раллийного чемпиона, которая уже собрала почти $470 млн в мировом прокате. В этот же день на «Ленфильме» покажут историческую фестивальную драму «Там, где кончается море» режиссера Дерека Тунг-Синг Йи.

26 октября на экранах «Ленфильма» покажут сразу три картины: драму «Обычный герой», основанную на реальных событиях, спортивную ленту «Китайский пинг-понг» и музыкальную драму «Шаг к мечте». Завершающий день фестиваля, 27 октября, пройдет на «Ленфильме», где зрители увидят боевик «Блуждающая Земля 2», историческую реконструкцию «Творение богов», криминальный триллер «Бесконечное путешествие». А последние показы можно будет увидеть в «Лендоке» – там покажут мелодраму «Я люблю тебя» и историческую драму «Река Халха в тишине».

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