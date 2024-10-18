Что смотреть на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге? Вот 7 фильмов

«Ученик. Восхождение Трампа» / The Apprentice (18+)

Фильм открытия

Как хороший текст обязан начаться с сильного, но максимально ясного панчлайна, так и кинофестиваль с обширной экспериментальной арт-программой — с понятного максимальному числу зрителей фильма. На 34-м смотре им стал «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси — двухчасовой байопик экс-президента США.

Игровая картина из основного конкурса Канн этого года после почетного звания фильма открытия «Послания к человеку» выйдет в российский прокат 31 октября. За неделю до американских выборов, где Трамп вновь выступил кандидатом от республиканцев. Впрочем, в центре сюжета ленты Аббаси не перипетии политической карьеры Трампа (его тут играет Себастиан Стэн), а первые шаги в бизнесе и стремление «взять за яйца весь Нью-Йорк». В касте также Джереми Стронг и Мария Бакалова.

Где смотреть: 18 октября, 16:00, «Аврора»