Что смотреть на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге? Вот 7 фильмов

В Петербурге стартует 34-й кинофестиваль «Послание к человеку» (с 18 по 27 октября)! Международный киносмотр категории «А» с петербургской пропиской каждый год готовит максимально насыщенную программу, в которой что-то для себя могут найти и любители арт-мейнстрима, и ценители экспериментов в киноязыке. Рассказываем о нескольких картинах «Послания» (хотя смотреть рекомендуется вообще все!).
«Ученик. Восхождение Трампа» / The Apprentice (18+)
Фильм открытия
Как хороший текст обязан начаться с сильного, но максимально ясного панчлайна, так и кинофестиваль с обширной экспериментальной арт-программой — с понятного максимальному числу зрителей фильма. На 34-м смотре им стал «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси — двухчасовой байопик экс-президента США.
Игровая картина из основного конкурса Канн этого года после почетного звания фильма открытия «Послания к человеку» выйдет в российский прокат 31 октября. За неделю до американских выборов, где Трамп вновь выступил кандидатом от республиканцев. Впрочем, в центре сюжета ленты Аббаси не перипетии политической карьеры Трампа (его тут играет Себастиан Стэн), а первые шаги в бизнесе и стремление «взять за яйца весь Нью-Йорк». В касте также Джереми Стронг и Мария Бакалова.
Где смотреть: 18 октября, 16:00, «Аврора»
«Ансельм. Шум времени» / Anselm – Das Rauschen Der Zeit / Anselm (18+)
Специальная программа «Панорама.doc»
Документальный портрет немецкого художника и скульптура Ансельма Кифера (петербуржцы еще помнят его персональную выставку в Эрмитаже в 2017-м и специально созданную для проекта работу, впоследствии выкупленную музеем) снят другим великим германцем — Вимом Вендерсом. Показ картины в «Великан Парке» будет в формате 3D (да, она создана именно в нем!) и разрешении 6K.
Где смотреть: 19 октября, 21:00, Дом кино, 21 октября, 20:30, «Великан Парк»
«Театр насилия» / Theatre Of Violence (18+)
Международный конкурс: полный метр
Документальный процедурал Лукаша Конопа и Эмиля Лангбалля — высказывание о природе насилия и его акторах. Ребенком Доминика Онгвена похитила повстанческая группировка «Господня армия сопротивления» в Уганде. Став солдатом, а затем командиром, он вроде бы боролся против диктатуры, но попутно уничтожал сотни своих соплеменников. Теперь Доминик предстает перед Международным уголовным судом, который пытается разобраться, кто перед ними: жестокий преступник или жертва обстоятельств, у которой не было другого выбора.
Где смотреть: 19 октября, 18:40, Дом кино, 21 октября, 21:10, Дом кино
«Боганклох» / Bogancloch (18+)
Международный конкурс: полный метр
Британский художник и документалист Бен Риверс в своих работах часто обращается к «маленькими людям». Отщепенцам и отшельникам, чье существование можно заметить, только если по-настоящему присмотреться (например, с помощью камеры) к тем, кто добровольно скрывается от страстей человеческих (и их бремени). Полнометражный кинодебют Риверса «Два года в море» (2012) был как раз об одном из них. Почти этнографическая суггестивная зарисовка быта одинокого старика Джейка Уильямса, отмеченная ФИПРЕССИ в Венеции.
«Боганклох», чья российская премьера будет на «Послании», сиквел и наследник по прямой «Двух годов». И новое высказывание о Уильямсе, чья жизнь столь же поэтична, сколько тиха.
Где смотреть: 21 октября, 19:00, Дом кино
«#Подногами» / #Underfoot (18+)
Национальный конкурс: короткий метр
Режиссер изобретательных документалок, мокьюментари и игровых фильмов Алексей Федорченко («Первые на Луне», «Война Анны», «Овсянки») на «Послании» представлен киноальманахом о том, как важно смотреть под ноги (и на них). Это четыре ироничные новеллы, снятые на Красной площади в Москве и в мечети в Грозном, на еврейском кладбище в Польше и в зоопарке в Перми. Спойлер: в финале режиссер собственной персоной появится в кадре.
Где смотреть: 24 октября, 16:30, «Аврора»
«Суперкратко» / Totemo Mijikai / Extremely Short (18+)
Международный конкурс: анимационные короткометражные фильмы
Японский современный классик Кодзи Ямамура, член Американской киноакадемии и профессор Токийского университета искусств, украшает программу этого года пятиминутной анимационной работой с чеховским посылом про связь краткости и таланта.
«Суперкратко» — первая часть серии короткометражек «Бунгаку Бидео» («Литературные видео»).
Где смотреть: 25 октября, 13:00, Дом кино, 26 октября, 17:00, Дом кино
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Фильм закрытия
Обладатель гран-при Каннского кинофестиваля этого года станет фильмом закрытия «Послания к человеку». Это снятая в квазидокументальной (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) манере зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
В России медитативная картина выйдет в прокат только в феврале 2025-го, и это отличный шанс посмотреть ее задолго до официального релиза.
Где смотреть: 26 октября, 16:00, «Аврора»
34-й фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 18 по 26 октября. Помимо сотни кинопоказов, в программе — специальные события: от мастер-классов до питчингов. Подробное расписание здесь.
Обложка материала: кадр из фильма «Ансельм. Шум времени», предоставлен фестивалем.
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