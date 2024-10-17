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Кино и сериалы

В сети появился трейлер young adult сериала «Многогранники»

Эта современная история о любви и дружбе, снятая по одноименному бестселлеру Натальи Способиной.

В центре сюжета Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, которая учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

«Этой историей мне хотелось напомнить о том, что даже из самых сложных ситуаций есть выход, если люди готовы друг друга услышать. Да, мы очень разные, но всегда существует выбор: быть плечом к плечу или быть против. Я очень счастлива, что роман обретает вторую жизнь. Мы с книжными героями держим кулачки за героев экранных и очень верим во всю съемочную команду», — говорит автор книги Наталья Способина.

Изображение предоставлено START
Изображение предоставлено START
Изображение предоставлено START
Изображение предоставлено START
Изображение предоставлено START

В касте восьмисерийного проекта режиссера Нины Яковлевой («Лэйт Найт Скул») Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Данила Краснов, София Лопунова, Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев, Евдокия Германова и другие. 

Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start 1 ноября.

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