В сети появился трейлер young adult сериала «Многогранники»

В центре сюжета Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, которая учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

«Этой историей мне хотелось напомнить о том, что даже из самых сложных ситуаций есть выход, если люди готовы друг друга услышать. Да, мы очень разные, но всегда существует выбор: быть плечом к плечу или быть против. Я очень счастлива, что роман обретает вторую жизнь. Мы с книжными героями держим кулачки за героев экранных и очень верим во всю съемочную команду», — говорит автор книги Наталья Способина.