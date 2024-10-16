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В Петербурге пройдет Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов

Представят четыре синефильские программы — от ароматических фильмов и французской мистики до пушкинской поэтики и отреставрированных раритетов.

"Вечное возвращение"
Les Films Andrе́ Paulvе́

"Вечное возвращение"

Традиционно Московский международный фестиваль архивных фильмов после завершения показов в столице  отправляется «эхом» отправляется в Петербург. Его программа пройдет в трех городах — в Луганске, Калининграде и Петербурге. В нашем городе смотры пройдут с 17 по 20 октября  в кинотеатре «Родина», на «Ленфильме» и пространстве в «Лекторий’порту». Фестиваль представит картины в программах «Реставрация», «На краю ночи: французские киносны», «Персона Александр Пушкин» и «Ароматное кино».

"Выстрел"
Lux Film

"Выстрел"

"Вечерние посетители"
Les Films Andrе́ Paulvе́

"Вечерние посетители"

Картиной открытия фестиваля станет костюмированная адаптация романа Элизабет Вернер «Своей дорогой» «Набат» 1917 года. Для фильма режиссера Евгения Бауэра были построены грандиозные декорации, а эпизод забастовки рабочих был снят с натуры — после февральских событий революции 1917 года. Увидеть картину можно 17 октября в «Родине» — показ представит искусствовед аналитического департамента Госфильмофонда России, куратор программы Сергей Огудов. 

В этот же вечер состоится показ итальянской экранизации повести Пушкина «Выстрел», снятой в 1942 году Ренато Кастеллани. На «Ленфильме» картину представит куратор программы «Персона Александр Пушкин» Андрей Икко.

18 октября в «Родине» можно увидеть французскую фэнтези драму «Вечерние посетители», поставленную Марселем Карне в 1942 году. Картину представит куратор программы «На краю ночи: французские киносны» Андрей Икко. А на «Ленфильме» можно будет увидеть «Пиковую даму» Федора Оцепа, снятую по одноименной повести Пушкина в 1937 году. О фильме расскажет куратор пушкинской программы Сергей Огудов.

Continental-Films

19 октября в «Родине» смотрим классику нуара «Ворон», снятую французским режиссером Анри-Жоржем Клузо в 1943 году. О фильме расскажет куратор программы Андрей Икко. В этот же день состоится показ одноименной экранизации повести Пушкина «Пиковая дама», поставленной режиссером Александром Разумным в 1927 году. Со вступительным словом выступит куратор программы «Персона Александр Пушкин» Сергей Огудов. В этот же день на «Ленфильме» можно будет увидеть еще одну экранизацию текста Пушкина — покажут «Черного орла» 1946 года режиссера Риккардо Фреда, снятого по мотивам романа «Дубровский».

В «Севкабель Порту» представят французский фильм 1937 года «Моисей и Соломон парфюмеры» режиссера Андре Югона. О фильме расскажет куратор программы «Ароматное кино» Андрей Икко.

"Красавица и чудовище"
Les Films Andrе́ Paulvе́

"Красавица и чудовище"

Смотры продолжатся 20 октября в «Севкабель Порту» вместе с французским фильмом «Вечное возвращение» режиссера Жана Деланнуа по сценарию Жана Кокто с Жаном Маре в главной роли. Сюжет картин основан на романе «Тристан и Изольда» Жозефа Бедье. Представит фильм Андрей Икко. В этот же вечер состоится показ еще двух адаптаций — сказки «Красавица и чудовище» в постановке и по сценарию Жана Кокто и «Капитанской дочки» Марио Камерини.

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