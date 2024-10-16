В Петербурге пройдет Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов

Представят четыре синефильские программы — от ароматических фильмов и французской мистики до пушкинской поэтики и отреставрированных раритетов.
"Вечное возвращение"
Традиционно Московский международный фестиваль архивных фильмов после завершения показов в столице отправляется «эхом» отправляется в Петербург. Его программа пройдет в трех городах — в Луганске, Калининграде и Петербурге. В нашем городе смотры пройдут с 17 по 20 октября в кинотеатре «Родина», на «Ленфильме» и пространстве в «Лекторий’порту». Фестиваль представит картины в программах «Реставрация», «На краю ночи: французские киносны», «Персона Александр Пушкин» и «Ароматное кино».
Картиной открытия фестиваля станет костюмированная адаптация романа Элизабет Вернер «Своей дорогой» «Набат» 1917 года. Для фильма режиссера Евгения Бауэра были построены грандиозные декорации, а эпизод забастовки рабочих был снят с натуры — после февральских событий революции 1917 года. Увидеть картину можно 17 октября в «Родине» — показ представит искусствовед аналитического департамента Госфильмофонда России, куратор программы Сергей Огудов.
В этот же вечер состоится показ итальянской экранизации повести Пушкина «Выстрел», снятой в 1942 году Ренато Кастеллани. На «Ленфильме» картину представит куратор программы «Персона Александр Пушкин» Андрей Икко.
18 октября в «Родине» можно увидеть французскую фэнтези драму «Вечерние посетители», поставленную Марселем Карне в 1942 году. Картину представит куратор программы «На краю ночи: французские киносны» Андрей Икко. А на «Ленфильме» можно будет увидеть «Пиковую даму» Федора Оцепа, снятую по одноименной повести Пушкина в 1937 году. О фильме расскажет куратор пушкинской программы Сергей Огудов.
19 октября в «Родине» смотрим классику нуара «Ворон», снятую французским режиссером Анри-Жоржем Клузо в 1943 году. О фильме расскажет куратор программы Андрей Икко. В этот же день состоится показ одноименной экранизации повести Пушкина «Пиковая дама», поставленной режиссером Александром Разумным в 1927 году. Со вступительным словом выступит куратор программы «Персона Александр Пушкин» Сергей Огудов. В этот же день на «Ленфильме» можно будет увидеть еще одну экранизацию текста Пушкина — покажут «Черного орла» 1946 года режиссера Риккардо Фреда, снятого по мотивам романа «Дубровский».
В «Севкабель Порту» представят французский фильм 1937 года «Моисей и Соломон парфюмеры» режиссера Андре Югона. О фильме расскажет куратор программы «Ароматное кино» Андрей Икко.
"Красавица и чудовище"
Смотры продолжатся 20 октября в «Севкабель Порту» вместе с французским фильмом «Вечное возвращение» режиссера Жана Деланнуа по сценарию Жана Кокто с Жаном Маре в главной роли. Сюжет картин основан на романе «Тристан и Изольда» Жозефа Бедье. Представит фильм Андрей Икко. В этот же вечер состоится показ еще двух адаптаций — сказки «Красавица и чудовище» в постановке и по сценарию Жана Кокто и «Капитанской дочки» Марио Камерини.
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