В Петербурге пройдет Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов

Картиной открытия фестиваля станет костюмированная адаптация романа Элизабет Вернер «Своей дорогой» «Набат» 1917 года. Для фильма режиссера Евгения Бауэра были построены грандиозные декорации, а эпизод забастовки рабочих был снят с натуры — после февральских событий революции 1917 года. Увидеть картину можно 17 октября в «Родине» — показ представит искусствовед аналитического департамента Госфильмофонда России, куратор программы Сергей Огудов.

В этот же вечер состоится показ итальянской экранизации повести Пушкина «Выстрел», снятой в 1942 году Ренато Кастеллани. На «Ленфильме» картину представит куратор программы «Персона Александр Пушкин» Андрей Икко.

18 октября в «Родине» можно увидеть французскую фэнтези драму «Вечерние посетители», поставленную Марселем Карне в 1942 году. Картину представит куратор программы «На краю ночи: французские киносны» Андрей Икко. А на «Ленфильме» можно будет увидеть «Пиковую даму» Федора Оцепа, снятую по одноименной повести Пушкина в 1937 году. О фильме расскажет куратор пушкинской программы Сергей Огудов.