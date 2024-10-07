Кирилл Дыцевич сыграет Сергея Градского вместо Никиты Волкова во втором сезоне «Постучись в мою день в Москве»

Всего планируется снять 60 новых эпизодов по 45 минут каждый, а сама история начнет развиваться через месяц после событий, рассказанных в заключительной серии первого сезона.
По сюжету второго сезона, главная героиня Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на все. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого.
В новый сезон съемочная группа входит в обновленном составе: кресло режиссера займет Павел Смирнов, а оператором сериала станет Алексей Петренко. Изменения произойдут и в актерском составе: роль Сергея Градского вместо Никиты Волкова исполнит Кирилл Дыцевич. Лиана Гриба вновь сыграет Сашу Гордееву, также в касте Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Константин Белошапка, Джулия Аммади и другие.
Популярная турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».
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