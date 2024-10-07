Кирилл Дыцевич сыграет Сергея Градского вместо Никиты Волкова во втором сезоне «Постучись в мою день в Москве»

По сюжету второго сезона, главная героиня Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на все. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого.