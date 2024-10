«Все совпадения неслучайны», «Лихие» и «Преступление и наказание»: главные сериалы октября

«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 6 сезон (18+)

Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам одноименного фильма Тайки Вайтити заходит на финальный сезон. В нем герои-вампиры разбудят соседа, спавшего с 1976 года, и поймут, что почти ничего не успели за почти 50 лет жизни. И начнут об этом сожалеть, хотя, казалось бы, у них впереди — вечность.

С 21 октября, FX