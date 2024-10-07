«Все совпадения неслучайны», «Лихие» и «Преступление и наказание»: главные сериалы октября

Психологический триллер Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, криминальный экшен с Аленой Михайловой «Амура», сатира над супергероикой «Франшиза», а также продолжение «Терапии» с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом, драма Юрия Быкова о жизни в 1990-е «Лихие» и новая адаптация «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова — рассказываем о главных сериалах второго месяца осени.
«Амура», премьера (18+)
Приключенческий экшен с анимационными комикс-вставками, пиететом перед «Олдбоем» и азиатскими боевиками, а также Аленой Михайловой (в сразу двух ролях!) в касте. Она играет близнецов: Аня — боец ММА, Надя — переехала в Японию, где якобы занимается моделингом. Однажды Аня получает тревожное сообщение от сестры: та попала в беду.
Хотя основное действие разворачивается в Японии, натуру для съемок нашли в Таиланде, Петербурге и Москве. В касте сериала также Юрий Колокольников, Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова, поставили масштабную криминальную драму Андрей Джунковский и Илья Овсенев (оба работали над «Снами Алисы»).
С 1 октября Kion
«Последние дни космической эры» / Last Days of the Space Age, премьера (18+)
Сюжет австралийского драмеди строится вокруг трех семей из города Перт на западе страны. Идет 1979 год, местные жители готовятся к большом празднику — здесь должен пройти конкурс «Мисс Вселенная». Но на Австралию падают обломки американской космической станции «Скайлэб» (это реальная история), и начинается хаос: все пытаются раздобыть ее фрагменты, так как за них якобы обещают вознаграждение. Среди актерского состава сериала — Рада Митчелл («Сайлент Хилл»), Джесси Спенсер («Доктор Хаус») и Иэн Глен («Игра престолов»).
С 2 октября, Hulu
«Наследство» / The Inheritance, премьера (18+)
В пуле проектов «Амедиатеки» появилась британская драма 2023 года со звездами «Аббатства Даунтон» Самантой Бонд и Робертом Джеймсом-Колльером. После смерти Денниса (Ларри Ламб) его трое детей узнают, что он оставил все состояние новой жене. Они начинают подозревать, что смерть отца не была естественной. Поставил мини-сериал Аку Лоухимиес («Вечная мерзлота»).
Со 2 октября, «Амедиатека», Channel 5
«Куда пропала Ванда» / Where's Wanda?, премьера (18+)
Немецкая черная комедия о родителях, пытающихся разобраться, куда исчезла их 17-летняя дочь Ванда (Ли Дринда). Их играют Хайке Макач («Реальная любовь») и Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!». Полиция бездействует, и пара решает самостоятельно установить прослушку в домах соседей. Выясняется, что всем вокруг есть, что скрывать. Среди сценаристов проекта актер Оливер Лансли («Пиарщица»).
Со 2 октября, Apple TV+
«Эль Русо», премьера (18+)
Криминальная мелодрама Сергея Мокрицкого («Битва за Севастополь») со Светланой Ивановой и Семеном Серзиным. Марья после смерти мужа живет с сыном в поселении православных старообрядцев в Аргентине. Во время одной из поездок в город ребенок становится свидетелем убийства. Полицейский Павел — тоже русский эмигрант — отказывается отпускать маму и мальчика, пока тот не даст показания.
За роль в «Эль Русо» Иванова на фестивале «Пилот» в этом году получила награду как лучшая актриса. Все серии проекта вышли одновременно.
С 3 октября, Premier
«Поиски» / Found, 2 сезон (18+)
Продолжение детективной драмы с Шанолой Хэмптон («Бесстыжие»). Она играет Габи, занимающуюся поиском пропавших людей, которых не смогла найти полиции. В расследованиях ей помогает преступник, которого она тайно держит в подвале. Много лет назад он похитил Габи и ее сестру, но она смогла сама взять его в плен. Во втором сезон мужчина сбегает. Среди режиссеров проекта — Димэйн Дэвис («Ты»).
С 3 октября, NBC
«Подростки в космосе», премьера (18+)
Приключенческий сай-фай-детектив с вайбами «Трудных подростков» (и созданный его же командой). В 2054 году Земля находится на последнем дыхании (буквально) из-за экологических проблем. Средняя продолжительность жизни сильно снизилась до критических показателей, поэтому отправиться в космос, чтобы добыть с астероида специальное вещество и всех спасти, должны тинейджеры. За место в экипаже сражаются 13 подростков, у каждого из которых свои мотивы, но выберут из них всего шесть. В касте сериала — Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер и многие другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников («Не одна дома»).
С 3 октября, Wink, «Кинопоиск»
«Франшиза» / The Franchise, премьера (18+)
Сатирическая комедия в жанре «кино о кино» посвящена созданию супергеройских франшиз и их кризису. Одну из таких пытается снять Дэниэл (Химеш Патель), но все идет не так: актеры играют посредственно, на площадке постоянно происходят форс-мажоры, студийные начальники вмешиваются в производственный процесс с непрошенными советами, а он сам находится на грани развода и нервного срыва.
В креативной команде сериала — сценарист «Наследников» Джон Браун, шоураннер «Вице-президента» Армандо Ианнуччи и режиссер «Красоты по-американски» Сэм Мендес. Последний также значится постановщиком пилотной серии.
С 6 октября, HBO
«Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 4 сезон (18+)
Продолжение полюбившегося критикам мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). В новом сезоне Брансон обещает кроссовер с другим шоу (каким — пока не сообщается).
С 9 октября, ABC
«Проклятие» / The Curse, премьера (Showtime) (18+)
Вышедший на Showtime год назад проект теперь официально доступен и в «Амедиатеке» — комедия Нэйтана Филдера («Репетиция») с ним же и Эммой Стоун в главных ролях. Счастью молодоженов, работающих на ТВ, мешает проклятие. Его высказала рассерженная маленькая девочка, которой сначала дали сто долларов, чтобы она играла хорошо, а затем забрали обратно после снятого удачного дубля.
С 10 октября в «Амедиатеке», Showtime
«Чайная чашка» / Teacup, премьера (18+)
Хоррор-сериал, спродюсированный компанией Atomic Monster Джеймса Вана, вдохновлен бестселлером «Стрингер» Роберта Маккаммона (точнее его первые два эпизода).
На уединенном ранчо в южном штате Джорджия соседи с разными взглядами на жизнь вынуждены объединиться, чтобы противостоять смертельной угрозе. Шоураннером проекта стал Йен МакКаллок («Йеллоустоун»), главная роль у Ивонн Страховски («Рассказ служанки»).
С 10 октября, Peacock
«Внешние отмели» / Outer Banks, первая часть 4 сезона (18+)
Продолжение подросткового приключенческого сериала шоураннера Джонаса Пейт об искателях сокровищ. Идиллический отдых героев закончился в первом же эпизоде — а дальше началась борьба за выживание. Они уже переживали и атаку аллигаторов, и кораблекрушения, и взрывы. Тем интереснее, что ждет их в четвертом сезоне, про который пока известно немногое: в финале третьего намекали, что путешествие будет касаться пирата Черная борода.
С 10 октября, Netflix
«Цитадель: Диана» / Citadel: Diana, премьера (18+)
Спин-офф шпионского сай-фай-боевика братьев Руссо (франшиза «Мстители»). Главной героиней на этот раз, как несложно догадаться по названию, стала агент уничтоженной организации «Цитадель» Диана (Матильда Де Анджелис из «Отыграть назад»). Ее внедрили в миланский преступный синдикат «Мантикора», и теперь она не знает, как выбраться из ловушки.
С 10 октября, Prime Video
«Все совпадения неслучайны» / Disclaimer, премьера (18+)
Психологический триллер Альфонсо Куарона (он тут и режиссер, и сценарист) основан на одноименной книге Рени Найт. Известная тележурналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт) узнает себя в героине романа, посвященного секретам, которые она всю жизнь тщательно скрывала.
В касте одного из главных сериалов осени также Кевин Клайн («Рыбка по имени Ванда»), Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») и Луис Патридж («Энола Холмс»). Операторами выступили Эммануэль Любецки («Гравитация», «Дитя человеческое») и Бруно Дельбоннель («Амели», «Фауст», «Франкофония»). Премьера сериала была на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 11 октября, Apple TV+
«Наследники. Дар крови», премьера (16+)
Одна из дочерей могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) выходит замуж за обычного человека Павла (Антон Васильев). У них рождает трое детей (Маша Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман), но однажды после нападения на хранилище артефактов она просто исчезает. Муж воспитывает двух дочерей и сына в одиночку, а те внезапно обнаруживают у себя сверхспособности. Этому не рада их родная тетя-волшебница Вера (Екатерина Вилкова). Режиссером фэнтези стал Антон Федотов («Ивановы-Ивановы»).
С 14 октября, СТС, Wink
«жЫЫЫзнь», премьера (16+)
Сатирическая комедия получила на фестивале «Пилот» приз за лучший сценарий (Эмиля Никогосяна). Это история про два первобытных племени. Одно еле выживает на скудной земле со своим вождем (Михаил Галустян). В другом, расположенном через реку, правит вождиха (Светлана Ходченкова) и прекрасные условия. Однажды костровод Кривой (Петр Скворцов) из первого племени решается переплыть на другой берег за лучшей жизнью. Его побег скрывают, а вождь и шаман (Борис Дергачев) уверяют оставшихся, что они великая народность и находятся в самом идеальном месте на свете.
С 14 октября, ТНТ, Premier
«Эти храбрые девочки» / Such Brave Girls, премьера (18+)
Еще одна новинка каталога «Амедиатеки» (хотя в Британии шоу вышло год назад). Спродюсированная в том числе студией А24 комедия рассказывает историю одной дисфункциональной семьи. Та состоит из матери-одиночки Деб (Луиза Брили) и двух дочерей-подростков со сложными характерами — Джози (Кэт Сэдлер) и Билли (Лиззи Дэвидсон). Шоу о принятии друг друга на премии BAFTA было отмечено призом за лучший сценарий (Кэт Сэдлер). Проект также продлен на второй сезон.
С 14 октября в «Амедиатеке», BBC Three
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories, 4 сезон (18+)
Спин-офф «Американской истории ужасов» неизменного и неутомимого шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода монстрах. Правда, каких именно, как и всегда, не сообщается до самого старта сезона. Что точно известно: в касте на этот раз — Джун Скуибб («Небраска»), Майкл Империоли («Белый лотос»), Виктор Гарбер («Титаник») и Генри Уинклер («Счастливые дни»).
С 15 октября, Hulu
«Терапия» / Shrinking, 2 сезон (18+)
Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается со вторым сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Такая стратегия привела к непоправимым последствиям — этот крючок авторы оставили в финале первого сезона.
Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
С 16 октября, Apple TV+
«Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, премьер (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона», ответвления «Теории большого взрыва». В нем повествование сосредоточено на Джордже Купере (Монтана Джордан), старшем брате аутичного вундеркинда, и его жене Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент). Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак героев все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 17 октября, CBS
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 3 сезон (18+)
Продолжении экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман. Третий сезон шоу основан на романе «Револьвер для адвоката», роль клиента у Уоли Паркса («Йеллоустоун», «Супермен и Лоис»).
С 17 октября, Netflix
«Призраки» / Ghosts, 4 сезон (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, и они даже становятся друзьями. В четвертом сезоне такой же дар появится и у Джея.
С 17 октября, CBS, «Амедиатека»
«Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 4 сезон (18+)
Финальный сезон сериала про сложности в семейной жизни и воспитании детей, даже если папа — Супермена. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь будут разрываться между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности. Из-за сокращения финансирования в проекте будет меньше экшена.
С 17 октября, The CW
«Соперники» / Rivals, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа британки Джилли Купер 1988 года. Действие происходит в вымышленном графстве Ратшир Соединенного королевства. Соседи Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл), бывший олимпиец, и лорд Тони Бэддингем (Двид Теннант), босс в телекомпании, начинают враждовать между собой. Вскоре в их противостояние втягиваются все их близки. В касте шоу также Эйдан Тернер, Кэтрин Паркинсон, Лиза Макгриллис, Эмили Атак и Дэнни Дайер.
С 18 октября, Disney+
«Место счастливчиков» / Happy's Place, премьера (18+)
Драмеди с Белиссой Эскобедо («Фокум-покус 2») и кантри-певицей Рибой Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона») в главных ролях. Они играют сводных сестер, на знавших друг о друге до смерти отца. Выясняется, что он оставил им в наследство бар, которым они должны управлять вместе. Сценарий ситкома написал Кевин Эбботт («Выживание в пригороде»).
С 18 октября, NBC
«Семьи, подобные нашей» / Familier som vores, премьера (18+)
Товарищ Ларса фон Триера по «Догме» Томас Винтерберг («Еще по одной») дебютировал в сериальном формате. «Семьи, подобные нашей» — антиутопия, действие которой разворачивается в современной Дании, но находящейся на грани глобального наводнения из-за катастрофического подъема воды. Правительство принимает решение переселить жителей своей страны в другие государства. Так, юная Лаура переезжает с семьей в трущобы Будапешта. Премьера проекта была на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 20 октября, TV 2
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 6 сезон (18+)
Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам одноименного фильма Тайки Вайтити заходит на финальный сезон. В нем герои-вампиры разбудят соседа, спавшего с 1976 года, и поймут, что почти ничего не успели за почти 50 лет жизни. И начнут об этом сожалеть, хотя, казалось бы, у них впереди — вечность.
С 21 октября, FX
«Прежде чем» / Before, премьера (18+)
Еще одно шоу про психолога в кризисе в пуле проектов Apple TV+. Правда, в отличие от «Терапии», в жанре чистой драмы. Главный герой Илай переживает из-за смерти совершившей суицид жены. Ему кажется, что новый пациент — маленький мальчик — как-то связан с ее кончиной. Илая в сериале играет комик Билли Кристал, среди авторов «Прежде чем» Сара Торп — сценаристка «Амнезии».
С 25 октября, Apple TV+
«Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 5 сезон (Paramount+) (18+)
Финал анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти». В новом сезоне экипажу «Серритоса» надо выполнить еще одну миссию.
С 25 октября, Paramount+
«Преступление и наказание», премьера (18+)
В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие хрестоматийного романа Достоевского перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты. В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.
С 26 октября, «Кинопоиск»
«Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, 3 сезон (18+)
Жизнеутверждающее драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер. В третьем, и финальном, сезоне Сэм все же сумеет справиться со своей травмой.
С 27 октября, HBO
«Лихие», премьера (18+)
Беспросветный, как погода в России после окончания золотой осени, криминальный сериал Юрия Быкова («Дурак», «Метод») о 1990-х и их последствиях. Действие саги разворачивается в Хабаровске. Сюда из деревни с семьей переезжает егерь и охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров) в поисках лучшей жизни. Вскоре он вместе с сыном-подростком Женей оказывается втянут в жестокие бандитские разборки.
Взрослого Женю играет Евгений Ткачук, в касте проекта также Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова, Анна Завтур и сам Юрий Быков.
Октябрь, Okko, Start
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