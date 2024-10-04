«Амура», «Ворон» и «Франшиза»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Амура», премьера (18+)

Приключенческий экшен с анимационными комикс-вставками, пиететом перед «Олдбоем» и азиатскими боевиками, а также Аленой Михайловой (в сразу двух ролях!) в касте. Она играет близнецов: Аня — боец ММА, Надя — переехала в Японию, где якобы занимается моделингом. Однажды Аня получает тревожное сообщение от сестры: та попала в беду.

Хотя основное действие разворачивается в Японии, натуру для съемок нашли в Таиланде, Петербурге и Москве. В касте сериала также Юрий Колокольников, Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова, поставили масштабную криминальную драму Андрей Джунковский и Илья Овсенев (оба работали над «Снами Алисы»).

С 1 октября Kion