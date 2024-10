«Амура», «Ворон» и «Франшиза»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Последние дни космической эры» / Last Days of the Space Age, премьера (18+)

Сюжет австралийского драмеди строится вокруг трех семей из города Перт на западе страны. Идет 1979 год, местные жители готовятся к большом празднику — здесь должен пройти конкурс «Мисс Вселенная». Но на Австралию падают обломки американской космической станции «Скайлэб» (это реальная история), и начинается хаос: все пытаются раздобыть ее фрагменты, так как за них якобы обещают вознаграждение. Среди актерского состава сериала — Рада Митчелл («Сайлент Хилл»), Джесси Спенсер («Доктор Хаус») и Иэн Глен («Игра престолов»).

С 2 октября, Disney+