«Амура», «Ворон» и «Франшиза»: Что смотреть дома на этой неделе

Криминальный экшен с Аленой Михайловой «Амура», ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом, сатира над супергероикой «Франшиза» с Химешем Пателем, а также дуэт Райана Рейнольдса и Хью Джекмана в «Дэдпуле и Росомахе», сиквел «Платформы» и детективная мелодрама «Эль Русо» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Амура», премьера (18+)
Приключенческий экшен с анимационными комикс-вставками, пиететом перед «Олдбоем» и азиатскими боевиками, а также Аленой Михайловой (в сразу двух ролях!) в касте. Она играет близнецов: Аня — боец ММА, Надя — переехала в Японию, где якобы занимается моделингом. Однажды Аня получает тревожное сообщение от сестры: та попала в беду.
Хотя основное действие разворачивается в Японии, натуру для съемок нашли в Таиланде, Петербурге и Москве. В касте сериала также Юрий Колокольников, Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова, поставили масштабную криминальную драму Андрей Джунковский и Илья Овсенев (оба работали над «Снами Алисы»).
С 1 октября Kion
Фильм «Дэдпул и Росомаха» / Deadpool & Wolverine (18+)
Супергеройская комедия гэгов с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, заработавшая в официальном кинотеатральном прокате более 1,3 миллиарда долларов, вышла и в цифре. По сюжету Уэйд Уилсон (Рейнольдс) пытается вести тихую жизнь обычного человека, но узнает, что вселенной грозит уничтожение. Он вынужден вернуться к образу Дэдпула и разыскать Росомаху (Джекман), чтобы вместе с ним изменить историю. Режиссером фильма стал Шон Леви («Главный герой», «Очень странные дела»).
С 1 октября, Prime Video, iTunes
Сериал «Последние дни космической эры» / Last Days of the Space Age, премьера (18+)
Сюжет австралийского драмеди строится вокруг трех семей из города Перт на западе страны. Идет 1979 год, местные жители готовятся к большом празднику — здесь должен пройти конкурс «Мисс Вселенная». Но на Австралию падают обломки американской космической станции «Скайлэб» (это реальная история), и начинается хаос: все пытаются раздобыть ее фрагменты, так как за них якобы обещают вознаграждение. Среди актерского состава сериала — Рада Митчелл («Сайлент Хилл»), Джесси Спенсер («Доктор Хаус») и Иэн Глен («Игра престолов»).
С 2 октября, Disney+
Сериал «Наследство» / The Inheritance, премьера (18+)
В пуле проектов «Амедиатеки» появилась британская драма 2023 года со звездами «Аббатства Даунтон» Самантой Бонд и Робертом Джеймсом-Колльером. После смерти Денниса (Ларри Ламб) его трое детей узнают, что он оставил все состояние новой жене. Они начинают подозревать, что смерть отца не была естественной. Поставил мини-сериал Аку Лоухимиес («Вечная мерзлота»).
Со 2 октября, «Амедиатека», Channel 5
Сериал «Куда пропала Ванда» / Where's Wanda?, премьера (18+)
Немецкая черная комедия о родителях, пытающихся разобраться, куда исчезла их 17-летняя дочь Ванда (Ли Дринда). Их играют Хайке Макач («Реальная любовь») и Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!». Полиция бездействует, и пара решает самостоятельно установить прослушку в домах соседей. Выясняется: всем вокруг есть, что скрывать. Среди сценаристов проекта — актер Оливер Лансли («Пиарщица»).
Со 2 октября, Apple TV+
Сериал «Эль Русо», премьера (18+)
Детективная мелодрама Сергея Мокрицкого («Битва за Севастополь») со Светланой Ивановой и Семеном Серзиным. Марья после смерти мужа живет с сыном в поселении православных старообрядцев в Аргентине. Во время одной из поездок в город ребенок становится свидетелем убийства. Полицейский Павел — тоже русский эмигрант — отказывается отпускать маму и мальчика, пока тот не даст показания.
За роль в «Эль Русо» Иванова на фестивале «Пилот» в этом году получила награду как лучшая актриса. Все серии проекта вышли одновременно.
С 3 октября, Premier
Фильм «Затерянные» (18+)
Триллер Романа Каримова («Неадекватные люди») с вайбами «Города Зеро», а также Егором Корешковым, Никитой Кологривым, Артемом Цукановым и Даниилом Толстокулаковым в касте. Четверо столичных бизнесменов едут по поручению начальника заключить договор с китайскими партнерами на провинциальном форуме. После удачной сделки им нужно лишь отвезти документы в Москву, но по дороге домой они застревают в странном городе, где все похоже на сюрреалистический квест, из которого не выбраться.
С 3 октября, Start, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
Фильм «Ворон» / The Crow (18+)
Ремейк фильма 1994 года, на съемках которого погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли. В новой версии главную роль играет Билл Скарсгард в компании Лауры Бирн, Дэнни Хьюстона и певицы Fka Twigs, а поставил картину Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). Сюжетная канва оригинала сохранена: жестоко убитый музыкант возвращается на землю в готическом образе, чтобы отомстить за смерти — свою и невесты.
С 3 октября, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Поиски» / Found, 2 сезон (18+)
Продолжение детективной драмы с Шанолой Хэмптон («Бесстыжие»). Она играет Габи, занимающуюся поиском пропавших людей, которых не смогла найти полиции. В расследованиях ей помогает преступник, которого она тайно держит в подвале. Много лет назад он похитил Габи и ее сестру, когда ей было 16, но она смогла сама взять его в плен. Во втором сезон мужчина сбегает. Среди режиссеров проекта — Димэйн Дэвис («Ты»).
С 3 октября, NBC
Сериал «Подростки в космосе», премьера (18+)
Приключенческий сай-фай-детектив с вайбами «Трудных подростков» (и созданный его же командой). В 2054 году Земля находится на последнем дыхании (буквально) из-за экологических проблем. Средняя продолжительность жизни сильно снизилась до критических показателей, поэтому отправиться в космос, чтобы добыть с астероида специальное вещество и всех спасти, должны тинейджеры. За место в экипаже сражаются 13 подростков, у каждого из которых свои мотивы, но выберут из них всего шесть. В касте сериала — Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер и многие другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников («Не одна дома»).
С 3 октября, Wink, «Кинопоиск»
Фильм «Платформа 2» / El hoyo 2
Испанский триллер-антиутопия с простенькой социальной метафорой в основе стал хитом в пандемию. Напомним, действе оригинала происходило в многоэтажной тюрьме под названием Дыра, в которой еду доставляют на движущейся платформе. Первые ярусы получали все, последние – ничего. Одни эгоистично набивали желудки, вторые – готовы были убить за пищу.
На этот раз визуализируется другая система управления. Еду в тюрьме получают все, но только ту, что узники выбрали при зачислении. Если каждый будет соблюдать правила, пищи должны хватать, но такие законы устраивают не всех. Режиссером сиквела, как и оригинала, стал Гальдер Гастелу-Уррутия.
С 4 октября, Netflix
Сериал «Франшиза» / The Franchise, премьера (18+)
Сатирическая комедия в жанре «кино о кино» посвящена созданию супергеройских франшиз и их кризису. Одну из таких пытается снять Дэниэл (Химеш Патель), но все идет не так: актеры играют посредственно, на площадке постоянно происходят форс-мажоры, студийные начальники вмешиваются в производственный процесс с непрошенными советами, а он сам находится на грани развода и нервного срыва.
В креативной команде сериала — сценарист «Наследников» Джон Браун, шоураннер «Вице-президента» Армандо Ианнуччи и режиссер «Красоты по-американски» Сэм Мендес. Последний также значится постановщиком пилотной серии.
С 6 октября, HBO
Фильм «Револьвер» / Ribolbeo (18+)
Корейский неонуар об отмщении и специфическом понимании справедливости. В прошлом офицер полиции Хан Су Ен (Чон До Ен из «Хорошей жены») отсидела в колонии за преступление, которого не совершала — ее бойфренд-начальник попросил взять вину на себя. Выйдя на свободу, она не получает обещанного ей денежного вознаграждения и решает наказать тех, кто ее обманул.
Режиссером мрачной картины стал О Сын Ук, участник каннского «Особого взгляда» (с фильмом «Бесстыдник»).
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink
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