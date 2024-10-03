Анастасия Красовская сыграла жертву насилия в сериале-скандале «Дайте шоу»

Драма про изнанку российских ток-шоу.
По сюжету «Дайте шоу», в погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому сенсации — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева (Милош Бикович) в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.
Помимо Красовской и Биковича к касте драмы режиссера Дмитрия Литвиненко Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник, а также завсегдатаи российских телевизионных эфиров: Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие. Сценаристом вместе с Литвиненко выступила Юлия Савенкова.
Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Иви и Kion.
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