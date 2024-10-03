Анастасия Красовская сыграла жертву насилия в сериале-скандале «Дайте шоу»

По сюжету «Дайте шоу», в погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому сенсации — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева (Милош Бикович) в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. Шоу начинается. И никто не знает, чем оно закончится.