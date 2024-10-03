Стала известна дата выхода «Каникул» — победителя первого кинофестиваля «Маяк»

Драмеди Анны Кузнецовой (ученицы Бориса Хлебникова) получила гран-при прошлогоднего «Маяка» и лучший дебют на фестивале «Белый слон», но только теперь выходит в прокат. Увидеть картину можно с 7 ноября в кинотеатрах.
По сюжету, двенадцать школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева) — не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования.
"Каникулы", 2022 год
В «Каникулах» Анны Кузнецовой на сценарий в соавторстве с Екатериной Задохиной сыграли Дарья Савельева («Пингвины моей мамы»), Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев, Андрей Пермяков, Серафима Фролова и Кира Сатункина. Оператором выступил Яни-Петтери Пасси («Купе №6»)
В кинотеатрах с 7 ноября.
18+
Комментарии (0)