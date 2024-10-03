Стала известна дата выхода «Каникул» — победителя первого кинофестиваля «Маяк»

По сюжету, двенадцать школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева) — не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования.