Вышел трейлер готического фильма Роберта Эггерса «Носферату»

Это ремейк экспрессионисткой картины 1922 года и новое прочтение знаменитой истории Брэма Стокера про преследуемую призраками девушку и влюбленного в нее вампира, разворачивающуюся в декорациях викторианской Англии.
Идея парафраза фильма Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» появилась у режиссера и сценариста Роберта Эггерса (один из самых известных постановщиков новой хоррор волны) еще в 2015 году, и картина могла бы стать второй в его карьере. Однако, он быстро отказался от этой идеи: «…Снимать следующим „Носферату“ — это мерзко, кощунственно, эгоистично и отвратительно с моей точки зрения. Я собирался подождать некоторое время, но судьба распорядилась совершенно иначе», - признавался в интервью изданию IndieWire в рамках промоутирования «Ведьмы». Тогда главную роль могла сыграть Аня Тейлор Джой.
Графа Орлока сыграет Билл Скарсгард (который ждал съемок еще с 2016 года, надеясь на любую роль!), тогда как Николас Холт играет Томаса Хуттера, а Лили Роуз-Депп — его жену Элис. К звездному касту также присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо. Режиссером и сценаристом выступил Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо), а оператором в паре с ним выступил снова Джарин Блакше. Съемки фильма проходили в Чехии и Румынии, среди некоторых примечательных локаций — замок Рожмиталь XIV века в Рожмитале-под-Тремшинем.
Мировая премьера «Носферату» состоится 25 декабря 2024 года.
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