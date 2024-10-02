Вышел трейлер готического фильма Роберта Эггерса «Носферату»

Идея парафраза фильма Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» появилась у режиссера и сценариста Роберта Эггерса (один из самых известных постановщиков новой хоррор волны) еще в 2015 году, и картина могла бы стать второй в его карьере. Однако, он быстро отказался от этой идеи: «…Снимать следующим „Носферату“ — это мерзко, кощунственно, эгоистично и отвратительно с моей точки зрения. Я собирался подождать некоторое время, но судьба распорядилась совершенно иначе», - признавался в интервью изданию IndieWire в рамках промоутирования «Ведьмы». Тогда главную роль могла сыграть Аня Тейлор Джой.