Елизавета Боярская мстит за измену в сериале «Опасная близость»

Елизавета Боярская

Актриса, исполнительница главной роли:

Для меня это история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Причем, неважно, какие это отношения: между мужем и женой, родителем и ребенком, в семье в целом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо. Как в нашей истории: у героев есть красивая фасадная картинка, за которой стоит огромное количество вопросов, непонимания, недомолвок и обиды. И внешний фактор — авария на трассе — становится катализатором, спусковым крючком, чтобы у каждого из персонажей все полетело в тартарары.