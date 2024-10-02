18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Елизавета Боярская мстит за измену в сериале «Опасная близость»

Стерильный мир героини рушится, когда она узнает о предательстве. 

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Елизавета Боярская

Актриса, исполнительница главной роли:

Для меня это история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Причем, неважно, какие это отношения: между мужем и женой, родителем и ребенком, в семье в целом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо. Как в нашей истории: у героев есть красивая фасадная картинка, за которой стоит огромное количество вопросов, непонимания, недомолвок и обиды. И внешний фактор — авария на трассе — становится катализатором, спусковым крючком, чтобы у каждого из персонажей все полетело в тартарары.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Start

К Елизавете Боярской в каст драмы присоединились Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Рита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный, Дарья Румянцева, Юлия Марченко, Евгения Леонова, Чингиз Гараев и другие. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»), а авторами сценария — Владимир Батрамеев, Наргиз Багирзаде, Галина Волошина.

Съемки «Опасная близость» проходят в Москве и Подмосковье. Премьера сериала запланирована на START в 2025 году.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: