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В сети появился трейлер «Плохой девочки» — триллера с Николь Кидман и Харрисом Ридом

Актриса получила Кубок Вольпи за главную женскую роль на Венецианском кинофестивале в этом году. Картина выйдет в российский прокат.

По сюжету «Плохой девочки» между руководителем крупного стартапа (и по совместительству заботливой матерью и верной женой) и новым интерном в компании завязываются тесные отношения. К чему может привести адюльтер? По отзывам некоторых критиков, предполагаемый драматический триллер на деле оказывается комедией на тему неравных отношений и нетрадиционных фантазий (молоко — фетиш не только Хоумлендера!). Кидман пророчат за эту роль очередную номинацию на «Оскар».

Режиссером картины выступила Халина Рейн — она же сценарист картины. В главных ролях помимо Кидман и Дикинсона («Треугольник печали»), Антонио Бандерас и Софи Уайлд. Продюсирует картину A24. В прокате с 16 января.

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Фото: 2AM / A24 / Man Up Film

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