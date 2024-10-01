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Кино и сериалы

Объявлены фильмы конкурсных программ 34-го кинофестиваля «Послание к человеку»

В 2024 году на отборочный тур было принято несколько тысяч заявок от режиссеров их 93 стран мира. В рамках фестиваля с 18 по 27 октября в Петербурге покажут 78 лент из 30 стран. Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ. Рассказываем, какие фильмы смотреть. 

«У ветра нет хвоста». Режиссеры Иван Власов и Никита Сташевич
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

«У ветра нет хвоста». Режиссеры Иван Власов и Никита Сташевич

В национальный конкурс «Послания к человеку» вошли фильмы: 

  • «#подногами». Режиссер Алексей Федорченко. Россия, 2024.
  • «Блуждающая боль». Режиссер Женя Горда. Россия, 2024.
  • «Все еще впереди». Режиссер Маша Годованная. Россия, Мексика, 2023.
  • «Гидроэлектросчастье». Режиссер Александр Марков. Франция, 2024.
  • «Друг от слова другой». Режиссер Настья Иванова. Россия, 2024.
  • «Недоноски». Режиссер Евгения Дудникова. Россия, 2024.
  • «Невеста». Режиссер Инна Омельченко. Россия, 2024.
  • «Никаких новостей». Режиссер Денис Шабаев. Россия, 2024.
  • «Привет, папа!». Режиссер Александр Крецан. Россия, Казахстан, 2024.
  • «Приклонить голову». Режиссер Шамиль Ягафаров. Россия, 2024.
  • «Против ветра». Режиссер Татьяна Соболева. Россия, 2024.
  • «Прощай, мое море». Режиссер Сергей Кан. Россия, 2024.
  • «Розовый город». Режиссер Владимир Попов. Россия, 2024.
  • «Снежинки ртом ловила + очень мило». Режиссер Лиза Саввина. Россия, 2024.
  • «Текст заявки к фильму». Режиссер Даша Лихая. Россия, 2024.

  • «У ветра нет хвоста». Режиссеры Иван Власов и Никита Сташевич. Россия, 2024.

«Бытие отрицательно». Сунь Сюнь
Кадр из фильма предоставлен оргкомитетом кинофестиваля "Послание к человеку"

«Бытие отрицательно». Сунь Сюнь

Участники короткометражного экспериментального конкурса In Silico:

  • «二〇二〇». Режиссер Макс Хаттлер. Гонконг, 2023.
  • «Безуна». Режиссер Саиф Альсаег. США, 2023.
  • «Береги свой дом (пойми правильно)». Режиссер Фрэнк Хит. США, 2022.
  • «Бытие отрицательно». Режиссер Сунь Сюнь. Франция, 2023.
  • «Вид с самолета». Режиссер Даниэле Гроссо. Италия, 2024.
  • «Вовне». Режиссер Патрик Бокановски. Россия, 2023.
  • «Все мои шрамы уносит ветер». Режиссеры Анжелика Рестрепо, Карлос Веландия. Колумбия, 2022.
  • «Голуби». Режиссер Анош Аибара. Индия, 2024.
  • «Дешифровка». Режиссер Майя Зак. Израиль, 2023.
  • «Дорогая ма». Режиссер Оливье Гранше-Мартель. Канада, 2024.
  • «Мясорубка 2». Режиссер Никита Спиридонов. Россия, 2024.
  • «На Марсе нет лошадей». Режиссер Беа де Виссер. Нидерланды, 2024.
  • «Нью-Йорк RGB». Режиссер Виктория Шмид. США, Австралия, 2023.
  • «Поверхностный сеанс». Режиссер Михаэль Хайндль. Австрия, 2024.
  • «Прерванный сны господина Хеммади». Режиссер Амит Дутта. Индия, 2024.
  • «Синхронность». Режиссер Ян Шапотель. Франция, 2022.
  • «Три тайных ключа от любовной тоски». Режиссер Женя Казанкина. Швейцария, 2023.
  • «Фантазия». Режиссер Хорхе Монео Кинтана. Испания, 2023.
  • «Чувствительный контент». Режиссер Наргес Кальхор. Германия, 2023.
  • «Экзотические слова проплывали». Режиссер Сандру Агилар. Португалия, 2023.
"Театр насилия", Эмиль Лангбалль и Лукаш Конопа
Изображение предоставлено Собака.ru оргкомитетом фестиваля

"Театр насилия", Эмиль Лангбалль и Лукаш Конопа

Конкурс полнометражного документального кино:

  • «Боганклох» / Bogancloch. Режиссер Бен Риверс. Великобритания, Германия, Исландия, 2024.
  • «Бремя» / The Burden. Режиссер Элвис Сабин Нгайбино, Центральноафриканская республика, Франция, Демократическая республика Конго, Италия, 2023.
  • «Вечно живой / Still with us. Режиссер Алексей Ханютин. Россия, 2024.
  • «Ночь темна. Прощай здесь и везде / Obscure Night – Goodbye Here, Anywhere. Режиссер Cильван Жорж. Франция, Швейцария, 2023.
  • «Пламя, пламя, пламя» / Fire Fire Fire. Режиссер Полин Жанбуркен. Швейцария. 2024.
  • «Плоскоголовый» / Flathead. Режиссер Джейдон Мартин. Австралия, 2024.
  • «Под синим солнцем» / Under a Blue Sun. Режиссер Дэниэл Манн. Франция, Израиль, 2024.
  • «Театр насилия» / Theatre of Violence. Режиссеры Эмиль Лангбалль и Лукаш Конопа. Дания, Германия, 2023.
  • «Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar. Режиссер Софи Бенот. Бельгия, Нидерланды, 2024.
«Лакуна», Карло Насиссе, Ширли Юмень Хэ
Изображение предоставлено Собака.ru оргкомитетом фестиваля

«Лакуна», Карло Насиссе, Ширли Юмень Хэ

Короткометражные документальные фильмы: 

  • «Великие люди» / Great People. Режиссеры Артем Сенковский, Ксения Гаун. Россия, 2024.
  • «Выходя через гнездо кукушки» / Exit through the Cuckoo’s Nest. Режиссер Никола Илич. Швейцария, 2024.
  • «Похвала тени» / In praise of darkness. Режиссер Адриан Бальсека. Эквадор, 2024.
  • «Лакуна» / Lacuna. Режиссеры Карло Насиссе, Ширли Юмень Хэ. США, 2023.
  • «Олень» / The Stag. Режиссер Чу Ань. Тайвань, 2023.
  • «Прошлое.Pov» / Pov Memory. Режиссер Игорь Смола. Азербайджан, Сингапур, 2024.
  • «Прямо сейчас» / At that very moment. Режиссеры Рита Паулс и Федерико Луис. Аргентина, Германия, 2023.
Антонио Ла Камера, "Забытая память деревьев"
Изображение предоставлено Собака.ru оргкомитетом фестиваля

Антонио Ла Камера, "Забытая память деревьев"

Среди игровых короткометражных фильмов: 

  • «В ночи» / Full Night. Режиссер Манон Кубия. Франция, 2023.
  • «Весна 23» / Spring 23. Режиссер Ван Чжии. Франция, 2024.
  • «Детский праздник» / The Birthday Party. Режиссер Франческо Соссаи. Германия, Франция, Италия, 2023.
  • «Дикари большого Торонто» / Wildmen of the Greater Toronto Area. Режиссер Сольмунд Макферсон. Канада, 2023.
  • «Забытая память деревьев» / The Lost Memories Of Trees. Режиссер Антонио Ла Камера. Италия, Испания, 2023.
  • «И дальше — ничего» / Nothing Happens After That. Режиссер Ибрахим Омар. Судан, 2024.
  • «Кажется, фильм бледноват» / The Film Might Be White. Режиссер Себастиан Юханссон Миччи. Швеция, 2023.
  • «Красный цвет второй планеты» /The Red Color of the Second Planet. Режиссер Себастиан Юханссон Миччи. Швеция, 2023.
  • «Мерцающие тела» / Shimmering Bodies. Режиссер Инеш Тейшейра. Португалия, 2023.
  • «Панадрило» / Panadrilo. Режиссер Марсела Хейлброн. Панама, 2024.
  • «Под непрестанным подозрением» / To Exist Under Permanent Suspicion. Режиссер Валентен Нужаим. Франция, 2024.
  • «Происшествие» / Intrusion. Режиссер Гуннур Мартинсдоттир Шлютер. Исландия, 2023.
  • «Птица улетела» / A Bird Flew. Режиссер Лейнад Пахаро Де Ла Ос. Колумбия, Куба, 2024.
  • «Страна тебя» / You Land. Режиссер Дебора Майте. Шотландия, Великобритания, 2023.
  • «Сыра земля» / The Damp Ground. Режиссер Максим Кужба. Россия, 2024.
«Папины письма», Лё Жентиль Гарсон
Изображение предоставлено Собака.ru оргкомитетом фестиваля

«Папины письма», Лё Жентиль Гарсон

В списке анимационных короткометражек: 

  • «В империи» / De Imperio. Режиссер Алессандро Новелли. Португалия, Испания, 2023.
  • «Дизайн биотуалета» / Design Bio Toilet. Режиссер Марёля Брильлёвская. Германия, 2024.
  • «Круг» / Circle. Режиссер Чон Юми. Южная Корея, 2024.
  • «Папины письма» / Father's Letters. Режиссер Лё Жентиль Гарсон. Франция, 2023.
  • «Суперкратко» / Extremely Short. Режиссер Кодзи Ямамура. Япония, США, 2024.
  • «Супермаркет в Калифорнии» / A Supermarket In California. Режиссер Анастасия Верейкина. Россия, 2024.
  • «Такоцубо» / Tako Tsubo. Режиссеры Ева Педроса, Фанни Соргои. Австрия, Германия, 2024.
  • «Три сестры» /The Three Sisters. Режиссер Тимур Когнов. Кипр, 2024.
  • «Шептач» / Whisperer. Режиссер Младен Джукич. Босния и Герцеговина, 2023.

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