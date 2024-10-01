Объявлены фильмы конкурсных программ 34-го кинофестиваля «Послание к человеку»

В 2024 году на отборочный тур было принято несколько тысяч заявок от режиссеров их 93 стран мира. В рамках фестиваля с 18 по 27 октября в Петербурге покажут 78 лент из 30 стран. Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ. Рассказываем, какие фильмы смотреть.