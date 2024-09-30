Учебный театр на «На Моховой» готовится к премьере спектакля «Ужасы в цветочном магазине»

Музыкальный спектакль поставили по мотивам рассказа Герберта Джорджа Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи».
Учащиеся курса Ивана Благодера Института сценических искусств (РГИСИ) впервые представят спектакль по мотивам рассказа Герберта Джорджа Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи» 25 и 26 октября в учебном театре «На Моховой» — про ботаника, который чуть не оказался жертвой экзотического плотоядного цветка. В переосмысленном сюжете действие разворачивается в разорившимся цветочном на окраине города. Однако, продажи в магазине резко идут в гору после появления в ассортименте мистического растения. Одно но — начинают пропадать сотрудники.
Режиссером музыкального спектакля выступил Алексей Едошин, а на сцену театра выйдут Анна Алимова, Роман Арбузов, Даниил Бабич, Камиля Байрамова, Иннокентий Бобров, Александр Бухаринов, Глеб Вишневский, Артур Вовженяк, Иван Гудочников, Динара Гусейнова и другие.
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