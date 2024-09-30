Учебный театр на «На Моховой» готовится к премьере спектакля «Ужасы в цветочном магазине»

Учащиеся курса Ивана Благодера Института сценических искусств (РГИСИ) впервые представят спектакль по мотивам рассказа Герберта Джорджа Уэллса «Цветение необыкновенной орхидеи» 25 и 26 октября в учебном театре «На Моховой» — про ботаника, который чуть не оказался жертвой экзотического плотоядного цветка. В переосмысленном сюжете действие разворачивается в разорившимся цветочном на окраине города. Однако, продажи в магазине резко идут в гору после появления в ассортименте мистического растения. Одно но — начинают пропадать сотрудники.

Режиссером музыкального спектакля выступил Алексей Едошин, а на сцену театра выйдут Анна Алимова, Роман Арбузов, Даниил Бабич, Камиля Байрамова, Иннокентий Бобров, Александр Бухаринов, Глеб Вишневский, Артур Вовженяк, Иван Гудочников, Динара Гусейнова и другие.

12+