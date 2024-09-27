«Лендок» проведет фестиваль «Восточный горизонт» — с российскими и ближневосточными фильмами

Первый международный кинофестиваль России и стран Ближнего Востока «Восточный горизонт» пройдет с 1 по 11 октября на площадке киностудии «Лендок», где покажут 8 картин из Ирака, Ирана, США и России. Проект создан для продвижения, раскрытия потенциала кинематографа ближневосточного региона и поиска нового взгляда на восточную культуру. Все фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.

Смотры откроет картина «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруз Шоайби — иранская драма, которую можно увидеть 1 октября, получила главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году. Показ будет предварять вводная лекция специалиста по арабо-мусульманской культуре, кинообозревателя и антрополога Натальи Казуровой «Иранский арт-мейнстрим: между фестивалями и жизнью».