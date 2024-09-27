«Лендок» проведет фестиваль «Восточный горизонт» — с российскими и ближневосточными фильмами

В программе помимо кинопоказов (многое покажут впервые в Петербурге!) лекции киноведов, а также лаборатория по созданию зинов. Посмотреть картины можно бесплатно, но по регистрации.
«Без предварительной договоренности»
Первый международный кинофестиваль России и стран Ближнего Востока «Восточный горизонт» пройдет с 1 по 11 октября на площадке киностудии «Лендок», где покажут 8 картин из Ирака, Ирана, США и России. Проект создан для продвижения, раскрытия потенциала кинематографа ближневосточного региона и поиска нового взгляда на восточную культуру. Все фильмы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.
Смотры откроет картина «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруз Шоайби — иранская драма, которую можно увидеть 1 октября, получила главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году. Показ будет предварять вводная лекция специалиста по арабо-мусульманской культуре, кинообозревателя и антрополога Натальи Казуровой «Иранский арт-мейнстрим: между фестивалями и жизнью».
"Три лица"
2 октября покажут иракский документальный фильм, также отмеченный на ММКФ (но уже в 2021 году), «Мосул, мой дом» режиссера Адалета Р. Гармиани.
3 октября состоится премьерный показ документального фильма о поэте Назыме Хикмете «Два красных флага» в постановке российского режиссера Елены Демидовой, а 4 октября смотрим одну из картин культового иранского режиссера Джафара Панахи «Три лица» 2018 года — документальная драма получила каннского золотую ветвь за лучший сценарий.
«Незаконченная история Симы»
К числу документальных лент, представленных на фестивале, также относится «Точка» — российско-иранский фильм режиссера Эмира Валинежада об искусстве иранской каллиграфии. Увидеть можно 5 октября. А на следующий день тему искусства разовьют подробнее в рамках смотра дока «Художники при персидском дворе» американского режиссера Сары Ноджуми.
9 октября покажут ленту «Менестрели Священных Гор» иранского производства режиссера Фарида Эльхами, а завершит смотры 10 октября художественный фильм — драма Алиреза Самади «Незаконченная история Симы».
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