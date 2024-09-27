18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Вышел трейлер байопика «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Картина режиссера Пабло Ларраина расскажет про оперную диву Марию Каллас.

Байопик, основанный на реальных событиях, выстроен как воспоминания оперной дивы и покажет события, связанные с выходом Марии Каллас (Анджелина Джоли) на раннюю пенсию и неожиданной смерти в 1977 году из-за редкого заболевания соединительной ткани и гладкой мускулатуры. Оперная дива доживает последние дни в парижской квартире и переосмысливает свою жизнь. 

Как рассказал режиссер, в картине оригинальный голос певицы синхронизировали с Джоли: «Когда мы слышим Марию Каллас в её лучшие годы, — поясняет режиссер Пабло Ларраин, — большая часть звука принадлежит певице — 90% или 95%. А когда мы слышим Каллас в её поздние годы, почти весь звук — это Анджелина».

Fabula / Komplizen Film / The Apartment

Премьера «Марии» Пабло Ларааина («Джеки», «Спенсер») состоялась на кинофестивале в Венеции. Помимо Джоли в касте байопика приняли участие Альба Рохвахер, Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Каспар Филлипсон, Пол Спера и Ребека Стейнберг. Сценаристом выступил Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу», «Жертвуя пешкой»).

«Мария» выйдет в российский прокат 28 ноября.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: