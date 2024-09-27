Вышел трейлер байопика «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Байопик, основанный на реальных событиях, выстроен как воспоминания оперной дивы и покажет события, связанные с выходом Марии Каллас (Анджелина Джоли) на раннюю пенсию и неожиданной смерти в 1977 году из-за редкого заболевания соединительной ткани и гладкой мускулатуры. Оперная дива доживает последние дни в парижской квартире и переосмысливает свою жизнь.

Как рассказал режиссер, в картине оригинальный голос певицы синхронизировали с Джоли: «Когда мы слышим Марию Каллас в её лучшие годы, — поясняет режиссер Пабло Ларраин, — большая часть звука принадлежит певице — 90% или 95%. А когда мы слышим Каллас в её поздние годы, почти весь звук — это Анджелина».