Сиквел «Последнего богатыря», приквел «Ребенка Розмари» и «Одинокие волки» Клуни и Питт: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Одинокие волки» / Wolfs (18+)

Криминальную комедию с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом всего месяц назад показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале, и вот она уже выходит в онлайн-прокат. Окружная прокурорша (Эми Райан) приходит в себя после бурной ночи в отеле. Рядом — тело юноши, с которым она накануне познакомилась в баре. Чтобы замять потенциальный скандал, она обращается к VIP-фиксеру (Клуни), но по ошибке хозяйка отеля вызывает еще одного решалу (Питт). Кейс превращается в их соревнование и парад маскулинности. Поставил картину Джон Уоттс, режиссер новой трилогии о Человеке-пауке.

С 27 сентября, Apple TV+