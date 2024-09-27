Сиквел «Последнего богатыря», приквел «Ребенка Розмари» и «Одинокие волки» Клуни и Питт: Что смотреть дома на этой неделе

Маскулинная криминальная комедия «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, приквел «Ребенка Розмари» «Квартира 7А», сказочное фэнтези «Последний богатырь. Наследие», а также кэмп-хоррор «Гротеск» Райана Мерфи, продолжения «Симпсонов» и «Закусочной Боба» и новая экранизация детектива «Противостояние» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Солнце, море, два ствола», премьера (16+)
Спродюсированная среди прочих Михаилом Галустяном комедия об особенностях карьерного роста в полиции Сочи. Умеющий «решать вопросики» и «разруливать ситуации» благодаря многочисленным связям Гоша Адамян (Роман Постовалов) мечтает возглавить оперативный отдел. Но неожиданно к ним переводят из Москвы неподкупного капитана Воронцова (Кирилл Зайцев). Повышение Гоши оказывается под угрозой. В касте проекта также Алина Дулова, Кристина Каширина, Алексей Маклаков, Арам Вардеванян и другие.
С 23 сентября, СТС, Okko
Сериал «Гротеск» / Grotesquerie, премьера (18+)
Шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи запустил новый кэмп-хоррор. Его главные героини — детектив Лоис Трайон (Ниси Нэш) и ее сестра, монахиня и журналистка Меган (Микаэла Даймонд). Вместе они расследуют серию жестоких убийств, произошедших в маленьком городке. Среди козырей «Гротеска» — камео Трэвиса Келси, американского футболиста и бойфренда Тейлор Свифт.
С 25 сентября, FX
Сериал «Противостояние», премьера (18+)
Новая экранизация романа Юлиана Семенова, по которому в 1980-х уже был снят одноименный телесериал. Основной сюжет сохранен: полковник Костенко (Владимир Вловиченков) и его новый помощник лейтенант Тадава (Денис Нурулин) расследуют необычное убийстве в Магадане. Почерк преступника похож на аналогичный случай, произошедший в конце Великой Отечественной войны. В ретродетективе снялись также Алексей Гуськов, Карина Андоленко, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков, Сергей Газаров, Ангелина Поплавская и другие. Поставил проект Тимур Алпатов («Художник», «Золотая орда»).
С 26 сентября, «Иви», «Кино1ТВ», «Кинопоиск»
Фильм «Одинокие волки» / Wolfs (18+)
Криминальную комедию с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом всего месяц назад показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале, и вот она уже выходит в онлайн-прокат. Окружная прокурорша (Эми Райан) приходит в себя после бурной ночи в отеле. Рядом — тело юноши, с которым она накануне познакомилась в баре. Чтобы замять потенциальный скандал, она обращается к VIP-фиксеру (Клуни), но по ошибке хозяйка отеля вызывает еще одного решалу (Питт). Кейс превращается в их соревнование и парад маскулинности. Поставил картину Джон Уоттс, режиссер новой трилогии о Человеке-пауке.
С 27 сентября, Apple TV+
Сериал «Последний богатырь. Наследие», премьера (6+)
Сериальный сиквел популярной у зрителей кинофраншизы. В продолжении речь пойдет о поколении детей — богатырки Марьи (Арина Рожкова из «Лэйт Найт Скул») и колдуньи Софьи (Эвелина Мазурина из «Нулевого пациента»). Они будут бороться со злом, которое угрожает Белогорью: Марья — в настоящем времени, Софья — в прошлом, когда их пап Илья Муромец (Виктор Хориняк) был еще молодым. В касте проекта также Владислав Ветров, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева и многие другие. Режиссером сериала стал Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).
С 27 сентября, Start
Фильм «Квартира 7А» / Apartment 7A (18+)
Приквел «Ребенка Розмари» с Джулией Гарнер («Озарк») в главной роли. Она играет балерину Терри Джионоффрио в Нью-Йорке середины 1960-х. На репетиции та получает серьезную травму ноги, и новые знакомые, милая пожилая пара, предлагают ей помочь в сложной ситуации — пока она восстанавливается бесплатно пожить в их квартире в доме «Брэмфорд». Режиссером картины выступила Натали Эрика Джеймс («Реликвия»).
С 27 сентября, Paramount+
Сериал «Сеструха», 2 сезон (16+)
Продолжение комедии Александра Потапова («Сториз»), в котором главная звезда — экс-кавээнщица Ольга Картункова, уже снимавшаяся в российской адаптации «Двух девиц на мели» и других проектах. Она играет надзирательницу колонии Наташу, которая переезжает в Москву, чтобы спасти бизнес брата. Он руководил модным клубом, но попал в СИЗО. Неожиданно Наташа оказывается хороша в менеджементе. В касте сериала также Лукерья Ильяшенко, Степан Девонин и Павел Рассомахин.
С 27 сентября, «Пятница», Premier
Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon, 2 сезон (18+)
Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Первый сезон был посвящен мытарствам Диксона (Норман Ридус) во Франции, во втором на поиски друга в Европу отправится Кэрол (Мелисса Сюзанн МакБрайд). На этот раз основное действие будет происходить в Испании. Кстати, проект уже продлен на еще один сезон.
С 29 сентября, AMC
Сериал «Симпсоны» / The Simpsons, 36 сезон (18+)
Мультсериал, в котором уже было абсолютно все, возвращается с новым сезоном. В нем обещают празднование дня рождения Барта, пародию на «Белый лотос» («Желтый лотос») и оммаж Рэю Брэдбери.
С 29 сентября, Fox
Фильм «Бордерлендс» / Borderlands (18+)
Экранизация серии шутеров с блистательной Кейт Бланшетт в касте. Она играет загадочную Лилит — преступницу и охотницу за головами, скрывающую свое прошлое. Та вынуждена вернуться на родную планету Пандора, чтобы разыскать пропавшую дочь влиятельного Атласа (Эдгар Рамирес). В поисковой миссии ей начинает помогать целая команда. Комедийный боевик с элементами сай-фая поставил Элай Рот («Хостел»), в проекте также снялись Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Кевин Харт, Хейли Беннет и многие другие.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск»
Сериал «Закусочная Боба» / Bob's Burgers, 15 сезон (18+)
Еще один анимационный долгожитель Fox — ситком о семье, владеющей закусочной в небольшом городе — вернется с 15 сезоном. В новых сериях Боб будет бороться со своими внутренними страхами, а его дочь Тина станет анонимной колумнисткой в школьной газете.
С 29 сентября, Fox
Фильм «Пираты галактики Барракуда» (6+)
Приключенческий сай-фай для всей семьи основан на идее, придуманной писателем Андреем Геласимовым: о саркастичном космическом пирате из галактики Барракуда, который, убегая от преследования, на Земле вселяется в тело тихого школьника Мити (Борис Дейков). Вместе с новыми друзьями Кристиной (Полина Гухман) и Колей (Алексей Онежен) он будет пытаться спасти Солнечную систему от уничтожения змеелюдьми.
Режиссером проекта стал Антон Борматов («Ольга», «Убойная сила»), также в касте — Юрий Колокольников, Софья Лебедева, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын и другие.
Уже вышел, Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Крапополис» / Krapopolis, 2 сезон (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие. Проект уже продлен на третий сезон.
С 29 сентября, Fox
Фильм «Подростки. Первая любовь» (12+)
Мелодрама Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Пищеблок») открывала в этом году кинофестиваль в Выборге. Это история первых чувств промышляющего мелкими кражами Олега (Алексей Понежен) и Ольги (Александра Тихонова), чей папа-военнослужащий контролирует каждый ее шаг.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Start, Premier
Фильм «Лохматые предки» / Sasquatch Sunset (18+)
Комедийный эксперимент братьев Дэвида и Нэйтена Зеллнер («Девица») показывали на Берлинале в этом году в программе Special. Это снятая без слов история о незнающем моральных норм и сомнений семействе снежных людей, проживающих четыре сезона — осень, зиму, весну и лето. Как пишут критики, это как если бы каноническая открывающая сцена «Космической одиссеи» Кубрика длилась полтора часа. Под гримом бигфутов скрываются Райли Кио, Джесси Айзенберг и сам Нэйтан Зеллнер.
Уже вышел, «Кинопоиск»
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