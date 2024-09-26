В сети появился первый тизер продолжения сериала «Одни из нас»

Съемки второго сезона завершились в середине августа — работа на площадке продолжалась с февраля. Создатели сериала, Крейг Мейзин и Нил Дракманн, в интервью для Deadline рассказали, что второй сезон будет короче первого и включит семь эпизодов. Они планируют продолжить историю в третьем сезоне, так как материал из второй части игры значительно объёмнее, чем у первой.

Известно, что второй сезон антиутопической драмы будет основан на игре The Last of Us Part II от студии Naughty Dog, выпущенной в 2020 году. Согласно официальному синопсису, продолжение начнется с временного скачка: «Спустя пять лет мира после событий первого сезона, прошлое Джоэла и Элли настигает их, вовлекая в конфликт друг с другом и мир, который стал еще опаснее и непредсказуемее, чем тот, который они оставили позади».

Во втором сезоне возвращаются Педро Паскаль в роли Джоэла, Белла Рамзи в роли Элли, Габриэль Луна в роли Томми и Рутина Уэсли в роли Марии. Ранее объявленный каст включают Кейтлин Девер в роли Эбби, Изабелу Мерсед в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси, Ариэлу Барер в роли Мел, Тати Габриэль в роли Норы, Спенсера Лорда в роли Оуэна, Дэнни Рамиреса в роли Мэнни и Джеффри Райта в роли Айзека. Также в роли приглашенной звезды появится Кэтрин О'Хара — ее можно увидеть в тизере.

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