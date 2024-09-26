В Петербурге пройдет ретроспектива фильмов с Луи Де Фюнесом — к 110-летию со дня рождения французского комика

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения культового французского комика Луи де Фюнеса. К мемориальной дате кинотеатр «Формула Кино Галерея» совместно с Французским институтом представляет ретроспективу «Великий французский комик и русский народный француз», которая пройдет в течение двух уикендов — с 10 по 19 октября, зрители смогут увидеть шесть лент разных периодов с участием актера. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. В преддверии ретроспективы — 8 октября — во Французском институте состоится лекция «Смеяться разрешается. Критика, ревизия и утопия французской комедии» исследовательницы кино и культуролога Марии Грибовой, посвященная феномену французской комедии и ее влиянию на мировую культуру. Вход свободный, но по регистрации.