В Петербурге пройдет ретроспектива фильмов с Луи Де Фюнесом — к 110-летию со дня рождения французского комика

Программа охватывает ключевые моменты карьеры актера: от ранних ролей, как в фильме «Не пойман – не вор», до его культовых образов, таких как комиссар Жюв в «Фантомасе» и Бертран Барнье в комедии «Оскар».
«Не пойман — не вор»
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения культового французского комика Луи де Фюнеса. К мемориальной дате кинотеатр «Формула Кино Галерея» совместно с Французским институтом представляет ретроспективу «Великий французский комик и русский народный француз», которая пройдет в течение двух уикендов — с 10 по 19 октября, зрители смогут увидеть шесть лент разных периодов с участием актера. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. В преддверии ретроспективы — 8 октября — во Французском институте состоится лекция «Смеяться разрешается. Критика, ревизия и утопия французской комедии» исследовательницы кино и культуролога Марии Грибовой, посвященная феномену французской комедии и ее влиянию на мировую культуру. Вход свободный, но по регистрации.
«Фантомас»
Программа откроется российской премьерой отреставрированной версии итало-французской драмы режиссера Клода Отан-Лара «Через Париж» 1956 года. Сюжет картины разворачивается в оккупированном Париже во время Второй мировой. А 11 октября смотрим комедию 1958 года «Не пойман — не вор», в которой Де Фюнес исполнил роль хитрого торговца Блеро, нелегального рыбака, ловко обходящего местных жандармов. Фильм стал для актера прорывом и одной из его первых крупных ролей, сделав его узнаваемым и популярным. 12 октября состоится показ фильма «Папа, мама, моя жена и я» режиссера Жан-Поля Ле Шануа. Сюжет рассказывает о том, как молодая пара возвращается домой после свадьбы и вскоре сталкивается с хаосом жизни в большом семейном круге.
«Оскар»
Следующий уикенд откроется показом приключенческой криминальной комедии «Фантомас» 1964 года. 17 октября смотрим на Луи де Фюнеса в роли Комиссара Жюва — одной из ключевых образов в карьере комика. Этот фильм рассказывает о приключениях комиссара, преследующего хитроумного преступника Фантомаса. А 18 октября — классическую французскую комедию «Оскар» режиссера Эдуара Молинаро. Главный герой — промышленник Бертран Барнье, чья жизнь за один день превращается в хаос: управляющий хочет жениться на его дочери, но сама дочь планирует выйти замуж за другого. Все эти стечения обстоятельств приводят к череде комических ситуаций. Ретроспектива завершится 19 октября смотром мюзикла 1970 года «Человек-оркестр», где актер сыграл деспотичного импресарио балетной труппы Эван-Эванса, который контролирует каждое движение своих подопечных.
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