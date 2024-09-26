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Аскар Ильясов, Лев Зулькарнаев и Виктория Исакова разбираются в отношениях в «Циники» — от создателей лирической комедии «Нежность»

Как отмечает режиссер 10-серийного проекта Ира Бас («Детка»), «быть циником это тренд современного общества». 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko

Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и все переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства...

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko

Помимо Аскара Ильясова, Светланы Ивановой, Виктории Исаковой (которая также выступила креативным продюсером драмеди), в проекте приняли участие Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие. В режиссерском кресле «Циников» — Ирина Бас, сценаристами выступили Денис Тарасов, Елена Гордеева, Екатерина Григорьева, а оператором — Александр Гринаш.

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