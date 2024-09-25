Илья Дель спасается от упырей в «Славянском бестиарии» — мини-сериале от Театра на Садовой

Это научно-популярный проект, который разберет русские сказки и покажет знакомых с детства персонажей в рамках 10 историй.
«Направо пойдешь — голову сломаешь, налево пойдешь — себя потеряешь, прямо пойдешь — счастье найдешь», — традиционный зачин любой русской-народной сказки. Но, что он на самом деле означает? Подлинную историю мифов и легенд, а также удивительные события из этнографических экспедиций расскажет заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов. Лекционную часть разбавят лирико-драматические вставки, которые позволят воочию увидеть сказочных тварей. Премьера мини-сериала «Славянского бестиария» состоится 28 октября в официальном сообществе ВКонтакте Театра на Садовой (экс-«Приют комедианта»). 10 серий будут выходить каждый понедельник и четверг.
В касте науч-попа «Славянский бестиарий» приняли участие актеры Илья Дель («Идиот», «Преступление и наказание», «Собачье сердце»), Андрей Вергелис («Смерть Тарелкина»), Игорь Ключников («Игра любви и случая»), Татьяна Ишматова («Идиот», «Воскресение»), Владимир Карпов («Киса»), Екатерина Решетникова («Серотонин»), Ульяна Фомичева и другие. Режиссером выступил Дмитрий Юшков, сценаристами — Надежда Некрасова и Дмитрий Баранов. За сценографию отвечал Родион Пашин, а оператором стал Владислав Кияткин.
12+
Комментарии (0)