Илья Дель спасается от упырей в «Славянском бестиарии» — мини-сериале от Театра на Садовой

«Направо пойдешь — голову сломаешь, налево пойдешь — себя потеряешь, прямо пойдешь — счастье найдешь», — традиционный зачин любой русской-народной сказки. Но, что он на самом деле означает? Подлинную историю мифов и легенд, а также удивительные события из этнографических экспедиций расскажет заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов. Лекционную часть разбавят лирико-драматические вставки, которые позволят воочию увидеть сказочных тварей. Премьера мини-сериала «Славянского бестиария» состоится 28 октября в официальном сообществе ВКонтакте Театра на Садовой (экс-«Приют комедианта»). 10 серий будут выходить каждый понедельник и четверг.