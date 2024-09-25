Евгений Ткачук и Александра Бортич сыграют в сай-фай комедии Сангаджиева «Космическая собака Лида»

Сергей Сельянов

Продюсер:

«Космическая собака Лида» — фантастическая комедия и дебют Сангаджиева в полнометражном кино. Он яркий, набирающий опыт, талантливый режиссер, который уже заставил говорить о себе ту часть зрителей, что активно интересуется современным российским кинематографом. «Космическая собака Лида» – дерзкий вызов и путешествие в мир несбывшегося. Альтернативные варианты своей судьбы, которые проживает главный герой, заставляют задуматься: что такое твоя личная история – результат случайности или закономерности? Какое ключевое событие повлияло на то, что ты занимаешь это место в жизни, а не другое? Может показаться, что достаточно фундаментальные темы, которые затрагивает сценарий, больше подходят для серьезной литературы, чем для кино, но на мой взгляд, фокус как раз в том, что это комедия – легкая, с жанровой окраской, с авторской иронией.