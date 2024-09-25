Евгений Ткачук и Александра Бортич сыграют в сай-фай комедии Сангаджиева «Космическая собака Лида»

«Это про то, как пролететь сквозь вселенные, времена, испытания и остаться собой. Это очень личная история про сепарацию и взросление, ребенка и родителя, отца и сына», — комментирует режиссер, для которого проект станет дебютом в полном игровом метре.
События фильма разворачиваются в 2000 году. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька (Данила Харенко) его же Взрослую версию ( Евгений Ткачук). Тот сообщает, что через три дня их общий отец-космонавт взорвется во время запуска ракеты. Вместе с собакой они отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька-младшего.
Продюсер:
«Космическая собака Лида» — фантастическая комедия и дебют Сангаджиева в полнометражном кино. Он яркий, набирающий опыт, талантливый режиссер, который уже заставил говорить о себе ту часть зрителей, что активно интересуется современным российским кинематографом. «Космическая собака Лида» – дерзкий вызов и путешествие в мир несбывшегося. Альтернативные варианты своей судьбы, которые проживает главный герой, заставляют задуматься: что такое твоя личная история – результат случайности или закономерности? Какое ключевое событие повлияло на то, что ты занимаешь это место в жизни, а не другое? Может показаться, что достаточно фундаментальные темы, которые затрагивает сценарий, больше подходят для серьезной литературы, чем для кино, но на мой взгляд, фокус как раз в том, что это комедия – легкая, с жанровой окраской, с авторской иронией.
В касте фантастической комедии приянли участие Данила Харенко, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Ольга Науменко, Александра Бортич, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Полина Сидихина, Олег Андреев, Сергей Мелконян, собака Шаня и другие. Продюсерами выступили Сергей Сельянов и Павел Буря, а сценаристами — Петр Хохлов и Елена Иванова. Оператор — Николай Богачев. Съемки картины проходят в Москве, Московской области и Астрахани.
Премьера фильма «Космическая собака Лида» состоится в 2025 году.
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