Любовь Аксенова пытается родить, чтобы не попасть в тюрьму в новом сезоне драмеди «Почка»

Сюжет третьего сезона разворачивается спустя год после событий прошлого. Наташа работает на месте своей бывшей начальницы и взяточницы Чарской, а Чарская сидит в тюрьме. Но вдруг оказывается, что там же может оказаться и Кустова: адвокат ее брата, которого Наташа уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, умудрился раскопать, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе – это маленький ребенок, уход за которым обеспечит ей отсрочку, а то и условный срок. Теперь перед несгибаемой героиней стоит новая сверхзадача — «родить» в считанные дни.

«С Лизой Тихоновой, моим соавтором сценария, мы часто говорили, а что же могло быть дальше с Наташей Кустовой? И казалось, что про Наташу все понятно, и больше добавить нечего. Однако, спонтанно нам пришла идея, которая очень нас рассмешила. В этот момент я решила для себя, что третий сезон "Почки" возможен, и более того, он должен стать конечно точкой перерождения Наташи в человека», — комментирует сценаристка Мария Шульгина.