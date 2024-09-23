«Гладиатор» возвращается! В сети появился трейлер сиквела от режиссера Ридли Скотта

Фильм, идея которого появилась еще в 2001 году, станет первой частью предполагаемой трилогии.
Действие «Гладиатор 2» разворачивается спустя 20 лет после событий пеплума 2000-го года. Главным героем выступает племянник императора Коммода Луций и внук Марка Аврелия. По сюжету, Луций живет в Нумидии как обычный человек, но во время вторжение римлян в страну попадает в плен и становится гладиатором.
В касте исторической драмы Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Дерек Джекоби, Джозеф Куинн, Фред Хехингер и Педро Паскаль. Оператором картины снова выступил Джон Мэтисон, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа. В интервью французскому изданию Première Ридли Скотт уже рассказал, что уже планирует продолжение: «…я уже играю с идеей "Гладиатора 3". Нет, серьезно! Я запустил этот процесс... Концовка "Гладиатора 2" напоминает финал "Крестного отца", где Майкл Корлеоне оказывается в ситуации, в которой не хотел бы быть, и задается вопросом: "Ну и что теперь, Отец, что мне делать?" Следующий [фильм] будет о человеке, который не хочет быть там, где он оказался».
«Гладиатор 2» выйдет в зарубежный прокат 22 ноября.
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