«Гладиатор» возвращается! В сети появился трейлер сиквела от режиссера Ридли Скотта

В касте исторической драмы Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Дерек Джекоби, Джозеф Куинн, Фред Хехингер и Педро Паскаль. Оператором картины снова выступил Джон Мэтисон, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа. В интервью французскому изданию Première Ридли Скотт уже рассказал, что уже планирует продолжение: «…я уже играю с идеей "Гладиатора 3". Нет, серьезно! Я запустил этот процесс... Концовка "Гладиатора 2" напоминает финал "Крестного отца", где Майкл Корлеоне оказывается в ситуации, в которой не хотел бы быть, и задается вопросом: "Ну и что теперь, Отец, что мне делать?" Следующий [фильм] будет о человеке, который не хочет быть там, где он оказался».