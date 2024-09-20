«Пингвин», «Это все Агата» и «Фарма» с «Триггером»»: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф «Бэтмена» с неузнаваемым Колином Фарреллом «Пингвин», приключения ведьмы из «Ванды/Вижн» «Это все Агата», драмеди с Марком Эйдельштейном «Фарма», новый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым, а также продолжения хоррора «Извне» и комедии про колонию-поселение «Исправление и наказание» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Исправление и наказание», 2 сезон (16+)
Первый сезон комедии с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения сняла Анна Пармас («Давай разведемся»). В нем главная героиня пыталась перевоспитать родственников, отбывающих здесь же наказание. В продолжении она вновь будет транслировать свои наивные представления о людях и человеческой природе вообще. Из каста во втором сезоне выбыл Тимофей Трибунцев, а за режиссуру теперь отвечает Эдуард Парри («Ангелы района»).
С 16 сентября, ТНТ, Premier
Сериал «Это все Агата» / Agatha All Along, премьера (18+)
Спин-офф хитового сериала Marvel «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан). Ее освобождает из аномалии Уэствью подросток Билли (Джо Лок) и уговаривает пройти магическую полосу испытаний. Если у Агаты все получится, она вернет себе утраченные силы (а заодно узнает, что движет ее новым знакомым).
В проекте также снялись Обри Плаза и Пэтти Люпон, а его шоураннером выступила Жаклин Шеффер, сценаристка «Ванды/Вижн». Она же поставила несколько эпизодов. Кроме нее в режиссерской команде — Ганджа Монтейру («Уэнсдэй», «Ведьмак») и Рэйчел Голдберг («Поколение «Ви“», «Американская история ужасов»).
С 18 сентября, Disney+
Сериал «Пингвин» / The Penguin, премьера (18+)
Вселенная DC ответит Marvel также спин-оффом — «Бэтмена» Мэтта Ривза. По сюжету Оз Кобблпот (почти неузнаваемый Колин Фаррелл) решает стать во главе преступного мира Готэма после смерти Кармайна Фальконе. Но он не единственный претендует на верховенство — и на мрачных улицах разворачивается настоящая битва.
В касте проекта (с вайбом культового «Сопрано»!) Кристин Милиоти, Майкл Келли и Клэнси Браун, режиссуру доверили Крэйгу Зобелу («Мейр из Исттауна»), а Ривз выступает как исполнительный продюсер.
С 19 сентября, HBO
Сериал «Фарма», премьера (18+)
Сериал с Марком Эйдельштейном в главной роли критики называют российской версией «Во все тяжкие». Он играет 18-летнего Артема с редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Помочь ему может только дорогостоящее лекарство, которое невозможно получить легально, хотя его старший брат Миха (Никита Павленко) и пытается. Тогда они решают изготовить его подпольно, открыв тайную фармакологическую лабораторию.
В драмеди также снялись Сергей Гилев и Александр Головин, а поставила криминальную историю Мария Кравченко («Жена олигарха»). Проект должен был выйти в мае, но релиз перенесли на сентябрь.
С 19 сентября, Premier
Сериал «Триггер», 3 сезон (18+)
Продолжение истории психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), использующего жесткие методы работы с пациентами. Действие третьего сезона разворачивается после событий полного метра «Триггер. Фильм». Попытавшись скрыться от прошлого в родном городе у моря, Стрелецкий все же возвращается в Москву и даже берет новых пациентов.
В режиссерском кресле вновь Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»), в касте — Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова в роли спортсменки.
С 19 сентября, «Кинопоиск», Premier
Сериал «Чрезвычайно королевский скандал» / A Very Royal Scandal, премьера (18+)
Сериал «Корона» закончился, а скандалы в британской королевской семье — нет. Проект посвящен знаменитому интервью журналистки Эмили Мейтлис (Рут Уилсон) с принцем Эндрю (Майкл Шин). В нем он высказался об обвинениях в сексуализированном насилии и дружбе с Джеффри Эпштейном.
Постановщиком художественной истории по мотивам реальных событий стал Джулиан Джаррольд, работавший как раз над «Короной».
С 19 сентября, Prime Video
Сериал «Сумерки богов» / Twilight of the Gods, премьера (18+)
Анимационный сериал по сценарию Зака Снайдера, Джея Оливы («Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1») и Эрика Карраско («Основание») базируется на скандинавской мифологии. И рассказывает о событиях, которые привели к разрушению Мидгарда и Асгарда. Музыку для проекта написал в том числе композитор Ханс Циммер.
С 19 сентября, Netflix
Сериал «Монстры: история Лайла и Эрика Менендесов» / Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, 2 сезон (18+)
Первый сезон художественного сериала-антологии шоураннеров Райна Мерфи и Иэна Бреннана, основанного на американской истории преступлений, был посвящен маньяку Джеффри Дамеру (и стал одним из хитов Netflix!). Второй — рассказывает историю братьев Лайла и Эрика Менендесов (Николас Александр Чавес и Купер Кох). Их родителей Хосе и Китти играют Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи.
С 19 сентября, Netflix
Фильм «Его три дочери» / His Three Daughters (18+)
Драма с Наташей Лионн, Элизабет Олсен и Кэрри Кун. Винсент (Джей О. Сэндерс) тяжело болен — у него рак. Медленный уход из жизни отца собирает в его доме трех непохожих друг на друга дочерей. Одна, Кэти (Кун), стала гиперответственной матерью, другая, Кристина (Олсен), больше всего ценит свободу, третья, Рэйчел (Лионн), увлечена азартными играми. Вмести они пытаются все же понять друг друга и пройти через тяжелый опыт потери родителя.
Режиссером картины стал Азазель Джейкобс («Любовники», «Уйти не прощаясь»), он же автор сценария.
С 20 сентября, Netflix
Сериал «Модный дом» / La Maison, премьера (18+)
Французская драма о буднях и интригах модного дома. Карьера дизайнера Винсента ЛеДю (Ламбер Вильсон) висит на волоске после того, как в сети завирусился скандальный ролик с его участием. Ситуацией пытается воспользоваться его бывшая муза Перл (Амира Касар), она объединяет усилия с другим дизайнером Паломой (Зита Анро), чтобы занять в компании высокий пост. Режиссерами проекта стали Дэниэл Гру («Люпен», «Викинги») и Фабрис Гобер («На зов скорби»).
С 20 сентября, Apple TV+
Сериал «Извне» / From, 3 сезон (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса.
В продолжении заложники странной локации вновь будут пытаться выжить и сбежать. К звезде сериала Хэролду Перрино в третьем сезоне присоединились Роберт Джой и Саманта Браун.
С 22 сентября, MGM+
Фильм «Мой дикий друг» (6+)
Приключенческая мелодрама о дружбе с лисенком с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым в касте. Семиклассник Саша (Елисей Чучилин) вынужден переехать из Москвы в небольшой город на лоне природы. Его мама, известная ученая, на время экспедиции привезла ребенка к своей сестре. Гуляя в одиночестве по лесу, Саша находит раненого лисенка, за которым охотятся браконьеры. Он решает самостоятельно выходить нового друга. Сняла трогательную историю с вайбами «Маленького принца» Анна Курбатова («Дополнительный урок»).
Уже вышел, «Кинопоиск»
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