«Пингвин», «Это все Агата» и «Фарма» с «Триггером»»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Это все Агата» / Agatha All Along, премьера (18+)

Спин-офф хитового сериала Marvel «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан). Ее освобождает из аномалии Уэствью подросток Билли (Джо Лок) и уговаривает пройти магическую полосу испытаний. Если у Агаты все получится, она вернет себе утраченные силы (а заодно узнает, что движет ее новым знакомым).

В проекте также снялись Обри Плаза и Пэтти Люпон, а его шоураннером выступила Жаклин Шеффер, сценаристка «Ванды/Вижн». Она же поставила несколько эпизодов. Кроме нее в режиссерской команде — Ганджа Монтейру («Уэнсдэй», «Ведьмак») и Рэйчел Голдберг («Поколение «Ви“», «Американская история ужасов»).

С 18 сентября, Disney+