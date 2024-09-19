Никита Ефремов в роли послушника отправляется на Полярный Урал в триллере «Она тебя любит»

Сюжет триллера «Она тебя любит» разворачивается на Полярном Урале, в глухом криволесье, где правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией — убедить оленеводов принять Таинство Крещения. Но путникам здесь не рады. Зримое здесь совсем не то, чем кажется. Хватит ли сил молодому послушнику решиться на рискованную сделку, познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком?

«Фильм необычен с разных точек зрения. Он рассказывает историю, базирующуюся на мифологии народов Крайнего Севера. Мы снимаем фактически на краю земли, на Ямале. У нас много настоящего в кадре — это стадо оленей в три тысячи голов, чумы, ненцы. Все это еще раз подчеркивает реальность мира фильма», — говорит режиссер.