«Офис» скоро снова на экранах! Вышел трейлер австралийского ремейка мокьюментари ситкома

Сюжет сериала расскажет про офис Ханны Ховард — управляющего директора компании Flinley Craddick. Когда она получает известие о том, что ее филиал будет закрыт, и работа будет переведена на удаленный формат, руководитель решает во что бы то ни стало сохранить свою «рабочую семью» вместе.

К касту комедийного ситкома присоединились также Эдит Пур, Стин Раскопулос, Шери Себбенс, Джош Томсон, Джонатан Бруг, Радж Лабаде и другие. Режиссерами выступили Джеки ван Бик, («Чем мы заняты в тени», «Паранормальный Веллингтон») Джесси Гриффин, Кристиан ван Вуурен, а адаптация сценария дело рук Джули Де Фина и Джеки ван Бик, которые также выступили в роли исполнительных продюсеров.

Премьера сериала «Офис: Австралия» состоится 18 октября на Prime Video.

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