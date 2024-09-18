18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В сети появился трейлер фильма «Микки 17» от режиссера «Паразитов»

Это третий голливудский фильм постановщика после триллера «Сквозь снег» 2013 года и фантастического боевика «Окча» 2017 года.

Главный герой Микки Барнс — «одноразовый сотрудник», который участвует в колонизации ледяного мира. Все, что от него требуется — с максимальной самоотдачей дожить жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Но это не работа на один раз: после ухода Микки его сознание загружается в новое тело.

К Роберту Паттинсону в каст сай-фай комедии присоединились Тони Коллет, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Ян, и другие. Совместно с режиссером Пон Джун-хо над сценарием работал Эдвард Эштон.

Мировая премьера «Микки 17» состоится 28 января 2025 года.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: