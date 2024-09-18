В сети появился трейлер фильма «Микки 17» от режиссера «Паразитов»

Главный герой Микки Барнс — «одноразовый сотрудник», который участвует в колонизации ледяного мира. Все, что от него требуется — с максимальной самоотдачей дожить жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Но это не работа на один раз: после ухода Микки его сознание загружается в новое тело.

К Роберту Паттинсону в каст сай-фай комедии присоединились Тони Коллет, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Ян, и другие. Совместно с режиссером Пон Джун-хо над сценарием работал Эдвард Эштон.

Мировая премьера «Микки 17» состоится 28 января 2025 года.

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