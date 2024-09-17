В сети появился трейлер криминальной драмы «Эль Русо» с Семеном Серзиным и Светланой Ивановой

Сюжет драмы «Эль Русо» разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня (Светлана Иванова) — русская староверка — отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому — русскому эмигранту Павлу (Семен Серзин), который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.