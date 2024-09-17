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Кино и сериалы

В сети появился трейлер криминальной драмы «Эль Русо» с Семеном Серзиным и Светланой Ивановой

Съемки сериала про запретную любовь на фоне быта старообрядцев-эмигрантов и наркоторговцев проходили в Аргентине. Сериал — результат копродукции команд российских и аргентинских кинематографистов.

Сюжет драмы «Эль Русо» разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня (Светлана Иванова) — русская староверка — отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому — русскому эмигранту Павлу (Семен Серзин), который чужд их миру, но с которым они должны стать командой. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier

В касте драмы режиссера Сергея Мокрицкого помимо Серзина и Ивановой также Борис Каморзин, Мариана Ангилери, Мартин Салазар, Даминьян Гандучи, Максим Севриновский, Никита Тезин, Павел Акимкин, Марина Лебедева, Марина Ворожищева и Сергей Рудзевич. Оператором выступил Юрий Никогосов («Чики», «Псих»), а за сценарий отвечало трио Ольга Собенина, Сергей Мокрицкий и Елена Дидевич.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Premier

Премьера «Эль Русо» (сразу все серии!) состоится 3 октября в онлайн-кинотеатре Premier. 

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