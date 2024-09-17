В Доме кино расскажут про кинематограф Гонконга

1 октября состоится лекция «Личное, полицейское и фильмы категории III: кино первой новой гонконгской волны». В ней речь пойдет о смене парадигм в китайском кинематографе 1980-х годов и приходе молодого поколения режиссёров, сменивших старую гвардию эмигрантов с материкового Китая. Будет обсуждаться вклад таких режиссёров, как Энн Хуэй в жанре детектива, Питер Юн — в ужасах, Алекс Чун — в драме, и Цуй Харк, возродивший фэнтези.

8 октября Валерия Сенькина прочтёт лекцию «Avant-pop cinema: как Карвай, Кван и Чан перевернули мир», посвящённую культовым режиссёрам Стэнли Квану, Питеру Чану и Вонг Карваю, чьи работы стали символом второго поколения новой волны гонконгского кинематографа.

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