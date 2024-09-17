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Кино и сериалы

В Доме кино расскажут про кинематограф Гонконга

В сентябре стартует новый сезон лектория, в рамках которого исследовательница кино Валерия Сенькина расскажет, на каких трех «китах» стоит гонконгский кинематограф.

Вонг Карвай, "Падшие ангелы", 1995 год
Jet Tone Productions / Kino International

Вонг Карвай, "Падшие ангелы", 1995 год

Лекторий Дома кино возвращается с летних каникул и продолжает цикл событий, посвящённых национальному кино разных стран. Последней темой прошлого сезона был кинематограф стран Африки, а впереди — серия лекций о гонконгской новой волне.

Просветительская программа стартует 24 сентября с лекции «Азиатский Голливуд: Брюс Ли, кун-фу и уся». Валерия Сенькина расскажет, как гонконгская новая волна захватила кинематографический мир в 1960-х годах, когда европейский зритель впервые познакомился с актёрами и картинами Гонконга, тогда еще зависимого от Великобритании. Так, Брюс Ли дебютирует в фильме «Большой босс», а режиссёр и сценарист Кинг Ху, известный фильмами в жанре уся — китайского фэнтези, получает приз в Каннах за картину «Прикосновение дзен».

Энн Хуэй, «Люди в лодках», 1982 год
Bluebird Film Company

Энн Хуэй, «Люди в лодках», 1982 год

1 октября состоится лекция «Личное, полицейское и фильмы категории III: кино первой новой гонконгской волны». В ней речь пойдет о смене парадигм в китайском кинематографе 1980-х годов и приходе молодого поколения режиссёров, сменивших старую гвардию эмигрантов с материкового Китая. Будет обсуждаться вклад таких режиссёров, как Энн Хуэй в жанре детектива, Питер Юн — в ужасах, Алекс Чун — в драме, и Цуй Харк, возродивший фэнтези.

8 октября Валерия Сенькина прочтёт лекцию «Avant-pop cinema: как Карвай, Кван и Чан перевернули мир», посвящённую культовым режиссёрам Стэнли Квану, Питеру Чану и Вонг Карваю, чьи работы стали символом второго поколения новой волны гонконгского кинематографа.

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