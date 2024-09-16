Вышел тизер сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» от режиссера «Триггера» и второго сезона «Эпидемии»

Восьмисерийный мистический проект расскажет о том, «что противостоять абсолютному злу способны те, кто совсем не похож на типичных супергероев».
«Мы здесь, чтобы вам помочь» — это история про подростка Женю Кирсанова (Вадим Филипченков), который пытается раскрыть причину пожара, в котором погибла мать (Марьяна Спивак). В этом недетском деле ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим (Алексей Маклаков) и его странный немой напарник (Арсений Касперович), который сам напоминает маньяка.
В касте сериала режиссера Дмитрий Тюрина (он же снял хитовый «Триггер» с Максимом Матвеевым и второй сезон «Эпидемии») на сценарий Георгия Болдугерова приняли участие Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Александр Робак, Эльдар Калимулин и Денис Прытков. Премьера проекта продюсерского центра Originals Production, кинокомпаний Lookfilm и «Место силы» состоялась накануне в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
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