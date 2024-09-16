Вышел тизер сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» от режиссера «Триггера» и второго сезона «Эпидемии»

«Мы здесь, чтобы вам помочь» — это история про подростка Женю Кирсанова (Вадим Филипченков), который пытается раскрыть причину пожара, в котором погибла мать (Марьяна Спивак). В этом недетском деле ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим (Алексей Маклаков) и его странный немой напарник (Арсений Касперович), который сам напоминает маньяка.