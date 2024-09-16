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Кино и сериалы

«Сегун», «Олененок» и «Медведь»: объявлены лауреаты премии «Эмми»-2024

Триумфатором премии стала историческая драма о дележке Японии XVII века — сериал забрал целых 17 наград. От проекта стриминга Netflix немного отстала история повара, поднимающего забегаловку умершего отца до уровня мишленовского ресторана — у нее 11 статуэток. Еще одним триумфатором «Эмми» стал проект-сенсация последнего времени — британский мини-сериал «Олененок» о сталкинге. Рассказываем о других победителях.

"Сегун"
DNA Films, FX Productions, Gate 34 Productions, Michael De Luca Productions

"Сегун"

Лучший драматический сериал

  • «Сегун»

Лучший комедийный сериал

  • «Хитрости»

Лучший мини-сериал или антология

  • «Олененок»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Хироюки Санада («Сегун»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Анна Саваи («Сегун»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Элизабет Дебики («Корона»)

Лучший актер в комедийном сериале

  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Джин Смарт («Хитрости»)
"Медведь"
FX Productions, Super Frog

"Медведь"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Лайза Колон-Зайяс («Медведь»)

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме

  • Ричард Гадд («Олененок»)

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме

  • Джоди Фостер («Настоящий детектив»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

  • Ламорн Моррис («Фарго»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме

  • Джессика Ганнинг («Олененок»)
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