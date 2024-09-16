«Сегун», «Олененок» и «Медведь»: объявлены лауреаты премии «Эмми»-2024

Триумфатором премии стала историческая драма о дележке Японии XVII века — сериал забрал целых 17 наград. От проекта стриминга Netflix немного отстала история повара, поднимающего забегаловку умершего отца до уровня мишленовского ресторана — у нее 11 статуэток. Еще одним триумфатором «Эмми» стал проект-сенсация последнего времени — британский мини-сериал «Олененок» о сталкинге. Рассказываем о других победителях.
"Сегун"
Лучший драматический сериал
- «Сегун»
Лучший комедийный сериал
- «Хитрости»
Лучший мини-сериал или антология
- «Олененок»
Лучший актер в драматическом сериале
- Хироюки Санада («Сегун»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Анна Саваи («Сегун»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Элизабет Дебики («Корона»)
Лучший актер в комедийном сериале
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Джин Смарт («Хитрости»)
"Медведь"
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Лайза Колон-Зайяс («Медведь»)
Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме
- Ричард Гадд («Олененок»)
Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме
- Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
- Ламорн Моррис («Фарго»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
- Джессика Ганнинг («Олененок»)
Комментарии (0)