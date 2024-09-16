«Сегун», «Олененок» и «Медведь»: объявлены лауреаты премии «Эмми»-2024

Триумфатором премии стала историческая драма о дележке Японии XVII века — сериал забрал целых 17 наград. От проекта стриминга Netflix немного отстала история повара, поднимающего забегаловку умершего отца до уровня мишленовского ресторана — у нее 11 статуэток. Еще одним триумфатором «Эмми» стал проект-сенсация последнего времени — британский мини-сериал «Олененок» о сталкинге. Рассказываем о других победителях.