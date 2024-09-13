В сети появились съемки бэкстейджа и супер-блуперсы из фильма «Майор Гром: Игра»

«Эх, а ведь сколько альтернативных развитий событий могло бы быть: тут тебе и Серый смог вырваться на свободу, и Дубина жестоко… заклевали?!», — комментируют релиз в Bubble Studios.

Напомним, сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей. Главной локацией для событий фильма и полем битвы с суперзлодеем вновь станет альтернативный Петербург.

Помимо Тихона Жизневского, Сергея Горошко и Константина Хабенского, в блупперсах также можно заметить Алексея Маклакова, исполнившего роль начальника Игоря Грома, Любовь Аксенову (журналистка Юлия Пчелкина) и других актеров.

Фильм «Майор Гром: Игра» от режиссера Олега Трофима с Тихоном Жизневским в главной роли все еще можно посмотреть в кинотеатрах.

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