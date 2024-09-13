Евгений Цыганов исполнил роль главреда глянца в сериале «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева

Драма, основанная на реальных событиях, про закулисье глянца из уст главного редактора. Как рассказал продюсер Игорь Мишин, это парафраз истории становления Esquire и биографии писателя Эдуарда Багирова, которого не стало весной 2023 года.
Популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?
Помимо Евгения Цыганова, в сериале Клима Козинского («Вне себя», «13 клиническая») по сценарию Сергея Минаева («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрия Минаева («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки») приняли участие Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие.
Премьера сериала «Первый номер» состоится скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.
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