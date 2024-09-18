В Петербурге стартует XIX научпоп кинофестиваль «Мир знаний» — с 50-ю фильмами в программе, лекциями и «докторингом»

В программе смотров научно-популярные и исследовательские фильмы как российского производства, так и ленты из Испании, США, Кыргызстана, Индии, Ирана и Китая. Внеконкурсная секция представит специальные показы и просветительский цикл с лекциями и разбором проектов.
XIX Международный фестиваль научно-популярного и исследовательского кино «Мир знаний» пройдет с 19 по 22 сентября на нескольких площадках города: на открытой киностудии «Лендок», в общественном пространстве SENO и культурном центре «Левашовский хлебозавод». Фильмом открытия фестиваля станет научно-биографическая лента о профессиональном пути российского физиолога «Как Иван Пигарев сон изучал», режиссера Юлии Киселевой. Также в международном конкурсе покажут семь фильмов, две из которых российского производства: «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой и «Территория привязанности» Насти Тарасовой. Среди других конкурсантов — «Век искусственного интеллекта» Алана Сенкеля из США, «Воспоминания о море» испанки Лауры Каррау Паскуаль и «Увядания и фантазии парков» китайского режиссера Ченьляна Чжу.
Впервые в этом году в фестивальную программу включили Национальный конкурс, который представит лучшие отечественные научно-популярные фильмы за последние два года. В программе также — 7 документальных фильмов, рассказывающих «о природных явлениях, биохимических и физических процессах, легендарных ученых, культуре, искусстве и многом другом». Во внеконкурсной программе покажут свыше 20 документальных фильмов, среди которых премьера фильма «Хирург Павлов боится крови», а также состоится встреча с командой создателей.
Еще одним нововведением станет формат докторинга — оригинального питчинга наоборот, или разбора кинопроектов. Режиссер и сценарист документального кино Юлия Бобкова, программный директор фестиваля «Мир знаний» Мария Безенкова, киновед, редактор и сценарист Василина Свиридова, а также фотограф Владимир Кошелев дадут практические советы по улучшению визуальной части проектов, оценят монтаж и драматургию фильмов.
Лекционная часть будет посвящена документальному кино в России и мире, развитию науки и искусства и многому другому. Среди спикеров — кинокритик Сергей Анашкин, историк искусства Владислав Статкевич, куратор Наталья Казурова, автор книг об искусстве Анна Бочарова и фотограф Владимир Кошелев.
Междисциплинарный проект на стыке науки и искусства «Мир знаний» существует с 2006 года. Это первый фестиваль, изучающий пересечение двух дисциплин, в Петербурге. «Все чаще на стыке культуры и науки рождаются произведения искусства. Интересно, что именно эта идея объединяет конкурсные фильмы фестиваля. Все ленты можно назвать попыткой или экспериментом культурной интерпретации научного знания», — говорит программный директор фестиваля «Мир знаний» и киновед Мария Безенкова.
Программа фестиваля будет обновляться.
18+
Комментарии (0)