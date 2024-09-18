В Петербурге стартует XIX научпоп кинофестиваль «Мир знаний» — с 50-ю фильмами в программе, лекциями и «докторингом»

Еще одним нововведением станет формат докторинга — оригинального питчинга наоборот, или разбора кинопроектов. Режиссер и сценарист документального кино Юлия Бобкова, программный директор фестиваля «Мир знаний» Мария Безенкова, киновед, редактор и сценарист Василина Свиридова, а также фотограф Владимир Кошелев дадут практические советы по улучшению визуальной части проектов, оценят монтаж и драматургию фильмов.

Лекционная часть будет посвящена документальному кино в России и мире, развитию науки и искусства и многому другому. Среди спикеров — кинокритик Сергей Анашкин, историк искусства Владислав Статкевич, куратор Наталья Казурова, автор книг об искусстве Анна Бочарова и фотограф Владимир Кошелев.