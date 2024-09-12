Вышел первый трейлер фильма «Королевство» — дебюта режиссера Татьяны Рахмановой и триумфатора фестиваля «Маяк»

В драме про выпускной из детского дома, ставшей триумфатором прошлогоднего фестивального сезона («Лучший дебют» и «Лучшая операторская работа»), снялись воспитанники настоящих приютов.
Картина рассказывает о подростках, которые отмечают выпуск из детского дома, спуская все деньги за два дня. Они арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздник закончиться не должен: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм, ребята ждут, что все скоро закончится и наступит рассвет.
Фильм о социальной адаптации (и ее полной оторванности от реальности) воспитанников детдома «Королевство» — это полнометражный дебют режиссера и сценариста Татьяны Рахмановой, на производство которого ушло пять лет. Оператором фильма выступил Алишер Хамидходжаев («Жить», «Антон тут рядом», «Звезда», «Аритмия», «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Снегирь»). В главных ролях социальной драмы в основном снимались настоящие выпускники детских домов, а профессиональных актеров было всего двое — Иван Решетняк и Дарья Каширина. Одного из ключевых персонажей картины сыграл Игорь — инвалид по зрению и слуху, философ, а также сентиментальный коллекционер воспоминаний-артефактов, которые он на протяжении 18 лет собирает в дневник-архив жизни. «Мы все повреждены духовно и телесно», — говорит Игорь.
Режиссер:
Несколько лет назад я случайно оказалась в фонде «Апрель», который помогает выпускникам детских домов, и мне там рассказали, как проходят выпускные. Для тех, кто провел в учреждении всю жизнь, это первый день свободы — самый счастливый, и они стараются прожить его на всю катушку. Я рассказала об этом моим продюсерам Маше Маевской и Лере Мостовой, и они сразу решили мне помочь.
Герои фильма в большинстве своем — документальные, коллизия, в которую они помещены — игровая. Началось всё именно с выпускного. Я подумала: как круто не показывать несчастную жизнь сирот, а показать их в момент наивысшего счастья. Один счастливый день.
«Королевство» — это несколько лет изучения темы, сбор документального материала, интервью, архив документальных фото и видео. Когда я почувствовала, что понимаю этот мир и его законы — написала игровой сценарий, довольно быстро, недели за две-три.
Живое кино — такое определение. В нашем понимании это и Джон Кассаветис, и наивная живопись, потому что это про главное.
Фильм «Королевство» режиссера Татьяны Рахмановой будут показывать в кинотеатрах с 3 октября.
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