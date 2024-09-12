Вышел первый трейлер фильма «Королевство» — дебюта режиссера Татьяны Рахмановой и триумфатора фестиваля «Маяк»

Татьяна Рахманова

Режиссер:

Несколько лет назад я случайно оказалась в фонде «Апрель», который помогает выпускникам детских домов, и мне там рассказали, как проходят выпускные. Для тех, кто провел в учреждении всю жизнь, это первый день свободы — самый счастливый, и они стараются прожить его на всю катушку. Я рассказала об этом моим продюсерам Маше Маевской и Лере Мостовой, и они сразу решили мне помочь.

Герои фильма в большинстве своем — документальные, коллизия, в которую они помещены — игровая. Началось всё именно с выпускного. Я подумала: как круто не показывать несчастную жизнь сирот, а показать их в момент наивысшего счастья. Один счастливый день.

«Королевство» — это несколько лет изучения темы, сбор документального материала, интервью, архив документальных фото и видео. Когда я почувствовала, что понимаю этот мир и его законы — написала игровой сценарий, довольно быстро, недели за две-три.

Живое кино — такое определение. В нашем понимании это и Джон Кассаветис, и наивная живопись, потому что это про главное.