Леон Кемстач и Юлия Снигирь сыграли семью в драме «Сын мой»

«После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям. В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, и можно ли заново построить жизнь там, где все разрушено», — делится режиссер картины Вячеслав Клевцов.

К Юлии Снигирь и Леону Кемстачу в каст проекта присоединились Павел Табаков, Алексей Филимонов, Алексей Онежен и другие. Продюсерами картины «Сын мой» выступили Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, а сценаристом — Евгений Баранов («История российских тюрем. Владимирский централ», «Ада», «Объекты в зеркале»). Художником-постановщиком выступила обладательница «Серебряного медведя» Берлинале «За выдающиеся художественные достижения» («Довлатов») — 2018 Елена Окопная.

16+