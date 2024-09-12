Леон Кемстач и Юлия Снигирь сыграли семью в драме «Сын мой»

Для режиссера Владимира Клевцова это первый игровой полный метр, до этого он снимал только короткометражки. Съемки драмы проходили в Москве в августе и сентябре.
Картина «Сын мой» расскажет историю Кати, успешного адвоката, лучшей в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. Ее сын, узнав о поступке матери, сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.
«После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям. В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, и можно ли заново построить жизнь там, где все разрушено», — делится режиссер картины Вячеслав Клевцов.
К Юлии Снигирь и Леону Кемстачу в каст проекта присоединились Павел Табаков, Алексей Филимонов, Алексей Онежен и другие. Продюсерами картины «Сын мой» выступили Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, а сценаристом — Евгений Баранов («История российских тюрем. Владимирский централ», «Ада», «Объекты в зеркале»). Художником-постановщиком выступила обладательница «Серебряного медведя» Берлинале «За выдающиеся художественные достижения» («Довлатов») — 2018 Елена Окопная.
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