«Взгляд сквозь время»: на «Ленфильме» показали лучшие кинопостеры советских фильмов

Известнейшим издательством, выпускающим кинопостеры во второй половине прошлого века и даже заставшим начало 2000-х годов, был «Рекламфильм», благодаря которому стали известны имена Мирона Лукьянова, Василия Островского, Вилена Каракашева (именно он создал провокационный постер к культовой картине Шакена Айманова «Игла», в которой ведущие роли исполнили Виктор Цой и Петр Мамонов, а также сентиментальный образ афиши «Я шагаю по Москве»). Над плакатами издания трудились и именитые авторы, в том числе Тимур Новиков, создавший абстрактную фигуративность на афише художественного фильма «АССА» в 1987 году.