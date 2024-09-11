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«Взгляд сквозь время»: на «Ленфильме» показали лучшие кинопостеры советских фильмов

Покажут исторические афиши, созданные на студиях стран-республик.

"Игла", 1988 год
vk.com/lenfilmstudios / Киностудия «Ленфильм»

"Игла", 1988 год

Выставка «Взгляд сквозь время», которая открывается 11 сентября в фойе «Ленфильма» объединит постеры кинофильмов студий Арменфильм, Беларусьфильм, Казахфильм, Киргизфильм, Азербайджанфильм, Молдова-фильм, Таджикфильм, Туркменфильм и Узбекфильм и, конечно, Ленфильм. Как рассказали Собака.ru в пресс-службе киностудии, камерный проект представит ретроспективу развития кинопроизводства и сотрудничества между студиями.

vk.com/lenfilmstudios / Киностудия «Ленфильм»
vk.com/lenfilmstudios / Киностудия «Ленфильм»

Известнейшим издательством, выпускающим кинопостеры во второй половине прошлого века и даже заставшим начало 2000-х годов, был «Рекламфильм», благодаря которому стали известны имена Мирона Лукьянова, Василия Островского, Вилена Каракашева (именно он создал провокационный постер к культовой картине Шакена Айманова «Игла», в которой ведущие роли исполнили Виктор Цой и Петр Мамонов, а также сентиментальный образ афиши «Я шагаю по Москве»). Над плакатами издания трудились и именитые авторы, в том числе Тимур Новиков, создавший абстрактную фигуративность на афише художественного фильма «АССА» в 1987 году.

vk.com/lenfilmstudios / Киностудия «Ленфильм»

Выставка «Взгляд сквозь время» открыта с 11 сентября в фойе «Ленфильма» на Кронверкском проспекте, 35.

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