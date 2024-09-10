В Петербурге пройдет фестиваль кино о ментальном здоровье Mental Health Film Festival

В программу этого года вошли 50 игровых, документальных, анимационных и короткометражных фильмов. В отборе участвовали 600 лент, большинство из которых — премьеры для России. А в рамках параллельной программы (которая откроет фестиваль) представят паблик-токи с психологами и профессионалами индустрии.
Показ прошлых лет
Mental Health Film Festival — это первый кинофестиваль о ментальном здоровье в России, который приурочен к международному дню психического здоровья (его отмечают ежегодно 10 октября с 1992 года) и проводится уже в третий раз. Основная задача смотров и параллельной программы — поддержка и просвещение, разрушение предубеждений, создание безопасного пространства, свободного «от стигматизации расстройств и табуирования темы психических заболеваний», а каждый смотр направлен на открытый и честный диалог о внутренних проблемах и трудностях. Помимо России организаторы MHFF проводят события в Ереване, Стамбуле, а также планируют встречи в Белграде.
«Придумывая кинофестиваль мне хотелось, сделать акцент на уязвимой теме ментального здоровья. Два первых MHFF доказали, что забота о себе и психическом здоровье — это не стыдно. Залы были полными, а вопросов спикерам было много, — прокомментировала создательница MHFF Алина Радунская.
В Петербурге смотры и просветительские мероприятия пройдут с 6 по 13 октября на площадке киностудии «Ленфильм» и в гостинице «Англетер». В программе фестиваля этого года 8 полнометражных работ и 42 работы короткого метра, которые разобьют на секции документального кино, российских и зарубежных игровых фильмов, в числе которых проекты из Нидерландов, Германии, Испании, Швейцарии, Новая Зеландии, США, Великобритании, Австралии, Сербии, Израиля, Франции, Казахстана, Канады, Саудовская Аравии, Чили, Ливана, Польши, Гонконга, Италии, Бразилии, Словении, Уругвая и Аргентины.
В документальной секции короткометражного зарубежного кино покажут 7 фильмов, рассказывающих про разные виды терапии: картину про аниматерапию (мы знаем как помогают в трудные минуты пушистые компаньоны!) «Нола» режиссера Эвы Кроль из Нидерланд, «Четыре тревожных звонка» Софи ван Бри из Великобритании о группе женщин и их борьбе с тревогой, «Лица выставки» Нины Везманн и Саймона Рейчела из Германии о художниках-шизофрениках, фильм о 20 прошедших годах «Карима» испанца Гонзало Баллестера. Во второй части программы представят доки про детские травмы, выгорание и про то, как искусство может помогать справляться с депрессией. Смотрим «Собак» Эринн Патер из Швейцарии, «Энергию» нидерландцев Бо ван дер Меера, Розвиты де Бур, а также фильм «Обнажая наши души» режиссера Дэниела Лео Макса из Новой Зеландии. Увидеть можно 10, 12 и 13 октября.
Программа фестиваля будет обновляться.
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