В Петербурге пройдет фестиваль кино о ментальном здоровье Mental Health Film Festival

Mental Health Film Festival — это первый кинофестиваль о ментальном здоровье в России, который приурочен к международному дню психического здоровья (его отмечают ежегодно 10 октября с 1992 года) и проводится уже в третий раз. Основная задача смотров и параллельной программы — поддержка и просвещение, разрушение предубеждений, создание безопасного пространства, свободного «от стигматизации расстройств и табуирования темы психических заболеваний», а каждый смотр направлен на открытый и честный диалог о внутренних проблемах и трудностях. Помимо России организаторы MHFF проводят события в Ереване, Стамбуле, а также планируют встречи в Белграде.

«Придумывая кинофестиваль мне хотелось, сделать акцент на уязвимой теме ментального здоровья. Два первых MHFF доказали, что забота о себе и психическом здоровье — это не стыдно. Залы были полными, а вопросов спикерам было много, — прокомментировала создательница MHFF Алина Радунская.

В Петербурге смотры и просветительские мероприятия пройдут с 6 по 13 октября на площадке киностудии «Ленфильм» и в гостинице «Англетер». В программе фестиваля этого года 8 полнометражных работ и 42 работы короткого метра, которые разобьют на секции документального кино, российских и зарубежных игровых фильмов, в числе которых проекты из Нидерландов, Германии, Испании, Швейцарии, Новая Зеландии, США, Великобритании, Австралии, Сербии, Израиля, Франции, Казахстана, Канады, Саудовская Аравии, Чили, Ливана, Польши, Гонконга, Италии, Бразилии, Словении, Уругвая и Аргентины.