По сюжету «Пришельца», в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди… Не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Герой находит успокоение в простых вещах: поливает цветы, собирает мусор, гладит лошадей, безумно любит пейзажи – он нигде не был, но все равно уверен, что нет места красивее, чем его родной Урал. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал – необычная молчаливая девочка, которая предлагает ему последовать за собой на другую планету.