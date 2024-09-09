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Кино и сериалы

В сети появился тизер фантастической драмы «Пришелец» режиссера Ивана Соснина

Триумфатор прошлогоднего смотра молодого кино Voices готовится к релизу в широкий прокат уже в октябре.

По сюжету «Пришельца», в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди… Не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Герой находит успокоение в простых вещах: поливает цветы, собирает мусор, гладит лошадей, безумно любит пейзажи – он нигде не был, но все равно уверен, что нет места красивее, чем его родной Урал. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал – необычная молчаливая девочка, которая предлагает ему последовать за собой на другую планету. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопрокатной компании "К24"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопрокатной компании "К24"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопрокатной компании "К24"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопрокатной компании "К24"

В касте авторской картины режиссера Ивана Соснина (сериал «Юг», «Чернильное море», «Письмо», «Урок экологии») Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева, Александр Волхонский и другие. Операторами выступили знакомые по сотрудничеству с режиссером Сосниным по другим проектам («Далекие близкие», «Иваново счастье» и другим) Иван Соломатин, Григорий Векслер и Дмитрий Мишин. Фильм стал единственный фильм российского производства из Основного конкурса ММКФ-2024.

«Пришелец» выйдет в прокат 24 октября 2024 года.

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