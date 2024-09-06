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Кино и сериалы

Паулина Андреева, Ирина Горбачева и Анна Пересильд снимаются в мюзикле «Алиса в стране чудес»

Стартовали съемки экранизации детского спектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. Правда, из Зазеркалья история перенесется в декорации Новой Москвы.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

Сюжет художественного фильма расскажет историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает Алису — она для них чужая — антипят, сами жители Страны Чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей: побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть. Ведь только повзрослев, она сможет спасти Страну Чудес от настоящей катастрофы.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

«Владимир Высоцкий — один из главных русских поэтов второй половины 20-ого века. Актуализировать его поэзию в современной музыке в экранизации написанной им когда-то пластинки “Алиса в Стране Чудес” — и гордость, и ответственность для всех нас. Современная музыка, костюмы, художественные решения в руках молодого и талантливого режиссера Юрия Хмельницкого вселяют в нас уверенность, что проект станет ярким событием для зрителей», — комментирует генеральный продюсер Mediaslovo Данила Шарапов.

В касте мюзикла режиссера Юрия Хмельницкого («Лед 3») можно увидеть Паулину Андрееву, Ирину Горбачеву, Анну Пересильд, Милоша Биковича, Сергея Бурунова, Кристину Бабушкину, Полину Гухман, Андрея Федорцова, Илью Лыкова, Олега Савостюка, Артема Кошмана и других. Сценаристом картины выступила Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина», «Прыжок»).

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