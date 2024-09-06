Паулина Андреева, Ирина Горбачева и Анна Пересильд снимаются в мюзикле «Алиса в стране чудес»

«Владимир Высоцкий — один из главных русских поэтов второй половины 20-ого века. Актуализировать его поэзию в современной музыке в экранизации написанной им когда-то пластинки “Алиса в Стране Чудес” — и гордость, и ответственность для всех нас. Современная музыка, костюмы, художественные решения в руках молодого и талантливого режиссера Юрия Хмельницкого вселяют в нас уверенность, что проект станет ярким событием для зрителей», — комментирует генеральный продюсер Mediaslovo Данила Шарапов.

В касте мюзикла режиссера Юрия Хмельницкого («Лед 3») можно увидеть Паулину Андрееву, Ирину Горбачеву, Анну Пересильд, Милоша Биковича, Сергея Бурунова, Кристину Бабушкину, Полину Гухман, Андрея Федорцова, Илью Лыкова, Олега Савостюка, Артема Кошмана и других. Сценаристом картины выступила Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина», «Прыжок»).

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