В Петербурге стартовали съемки третьего сезона «Метода» — с Константином Хабенским и Анной Савранской в главных ролях

Юрий Быков

Режиссер:

Долгое время я был убежден, что «Метод» — законченная история и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве. Мне предлагали много разных концепций «Метода», но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально.