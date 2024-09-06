В Петербурге стартовали съемки третьего сезона «Метода» — с Константином Хабенским и Анной Савранской в главных ролях

Актриса, известная по главной роли в последней части трилогии «Лед», сменит Паулину Андрееву в продолжении мистического детектива.
После событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступников и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера (Анна Савранская) — ее сразу принимают за свою.
В кресло шоураннера вернулся продюсер первого сезона Максим Полинский, а производством занимается Плюс Студия по формату продюсерской компании «Среда». Продюсеры проекта — Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Съемки сериала проходят в Петербурге.
В третьем сезоне также снимается Никита Кологривый, который сыграет маньяка Зверя, который охотится за другими серийными убийцами.
Режиссер:
Долгое время я был убежден, что «Метод» — законченная история и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве. Мне предлагали много разных концепций «Метода», но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально.
«Метод 3» выйдет в 2025 году на Кинопоиске, через десять лет после премьеры первого сезона.
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