Валерия Гай Германика приглашает на кастинг подписчиков

О любви режиссера Валерии Гай Германики к работе с непрофессиональными актерами мы знаем не понаслышке. В интервью Собака.ru королева драмы и и российского cinéma vérité призналась, что ей комфортно играть с неактерами: «зачастую ты подбираешь типаж и ис­пользуешь его один раз, пото­му что редко такие люди мо­гут еще раз сыграть кого-то», а также прокомментировала, что типажи могут «понять, как лично себя поставить в пред­лагаемые обстоятельства». Еще одним толчком к кастинг-экспериментам стало производство второго сезона сериала-антологии «Обоюдное согласие», после которого режиссеру «тонна­ми пишут разные люди».

4 сентября в своем Телеграм-канале Валерия Гай Германика опубликовала новость о кастинге будущих проектов. Участвовать могут все: женщины и мужчины любых возрастов. «Очень много людей, в том числе не актеров, пишут мне ежедневно с вопросами о том, как можно сняться в моих проектах и где проходят пробы. По просьбам подписчиков я решила запустить мини-кастинг, чтобы каждый смог попробовать свои силы, тем более мне постоянно нужны актеры. Тех, кто пройдет двухэтапный кастинг, я возьму сниматься в эпизодах», — дает комментарий режиссер.