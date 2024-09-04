В сети появился трейлер «Монстров» — второй части true-crime антологии Райана Мерфи

Киновоплощением братьев Мендес станут актеры Николас Александр Чавес и Купер Кох, а родителей, с которыми по хронике реальных событий придется быстро попрощаться, звездные Хавьер Бардем и Хлои Севиньи. История «Монстров» разворачивается в 90-х годах вокруг скандального двойного убийства, которое Эрик и Лайл совершили ради получения семейного наследства. В 1996-м году суд присяжных признал обоих братьев виновными в преступлении и приговорил к пожизненному сроку.

К Хавьеру Бардему, Хлои Савиньи, Александру Чавесу и Куперу Коху в каст сериала присоединились Нэйтан Лейн, Ари Грэйнор, Даллас Робертс, Лесли Гроссман, Джейсон Батлер Харнер, Энрике Мурсиано, Дрю Пауэлл, Джефф Перри, Марлен Форт, Джейд Петтиджон, Чарли Холл, Майкл Глэдис, Таннер Стайн, Ларри Кларк, Гил Озери и Тесса Обержонуа. А в режиссерское кресло к Райану Мерфи — Йен Бреннан, он же стал соавтором сценария.

«Монстры: История братьев Менендес» выйдет 19 сентября на Netflix

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