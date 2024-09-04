Артем Ткаченко и Анна Михалкова преподают «Уроки китайского»

Сериал станет режиссерским дебютом актера Ивана Макаревича, известного по роли Джона в недавнем хите «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он же написал музыкальной сопровождение к проекту.
По сюжету молодежного драмеди, после смерти матери Никита Симачев (Денис Никитин) переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту. Для защиты сына, Симачев-старший (Артем Ткаченко) тайно нанимает телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с героем и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.
К Михалковой и Ткаченко в каст совместного сериала телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Amediateka присоединились Анна Слю, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даниил Киселев, Екатерина Чаннова, Роберт Захарян и Валентина Карташева. За сценарий отвечали Дмитрий Яковенко, Татьяна Шаповальянц, Наталья Хлопецкая, Иван Макаревич, Наталья Милявская, при участии Аллы Гусевой.
Премьера проекта состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Amediateka, после чего проект выйдет в эфир СТС.
16+
Комментарии (0)