Артем Ткаченко и Анна Михалкова преподают «Уроки китайского»

К Михалковой и Ткаченко в каст совместного сериала телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Amediateka присоединились Анна Слю, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даниил Киселев, Екатерина Чаннова, Роберт Захарян и Валентина Карташева. За сценарий отвечали Дмитрий Яковенко, Татьяна Шаповальянц, Наталья Хлопецкая, Иван Макаревич, Наталья Милявская, при участии Аллы Гусевой.

Премьера проекта состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Amediateka, после чего проект выйдет в эфир СТС.

16+