Боди-хоррор с Деми Мур «Субстанция», «антибайопик» «Рыжий» и драма «Черный пес»: Что смотреть в кинотеатрах России в сентябре

«Ускорение» / Slingshot (18+)

Сай-фай-триллер с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишберном о космической экспедиции, в которой что-то пошло не так. Во время путешествия к Титану, спутнику Сатурна, астронавты должны пройти несколько циклов сна и бодрствования — они просыпаются от медикаментозной спячки каждые 90 дней, чтобы проверить, все ли в порядке. В одно из пробуждений член экипажа Джон понимает, что полностью дезориентирован. Сперва он даже не помнит фамилию своей девушки Зоуи, но как будто слышит ее шепот.

Режиссером выступил Микаэль Хофстрем («Зло», «1408»), в касте фильма также Эмили Бичем («Малыш Джо»), Томер Капон («Пацаны») и Дэвид Моррисси («Хилари и Джеки»).

С 5 сентября