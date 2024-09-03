Боди-хоррор с Деми Мур «Субстанция», «антибайопик» «Рыжий» и драма «Черный пес»: Что смотреть в кинотеатрах России в сентябре

Драма с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой «110», «антибайопик» поэта Бориса Рыжего с Евгением Алехиным, победитель каннского «Особого взгляда» «Черный пес», боди-хоррор с Маргарет Куолли и Деми Мур «Субстанция», а также повторный прокат «Белой ленты» Михаэля Ханеке и комедия Кристофа Оноре «Мой Марчелло» с Кьярой Мастроянни в роли самой себя — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный прокат в первый месяц осени.
«Обе две» (12+)
Комедийный роуд- и бадди-муви Владимира Котта («Непослушник») с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет», «Сны Алисы»). После смерти бабушки бойкая 14-летняя Глаша, мечтающая снимать кино, должна попасть под опеку строгой и авторитарной тети Вали (Валентина Мазунина). Она сбегает из дома в Шуе, чтобы жить с другой родственницей — витающей в облаках москвичкой Аней. Но та не готова взять ответственность за тинейджера (и вообще хоть за что-то в своей жизни).
С 5 сентября
«Ускорение» / Slingshot (18+)
Сай-фай-триллер с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишберном о космической экспедиции, в которой что-то пошло не так. Во время путешествия к Титану, спутнику Сатурна, астронавты должны пройти несколько циклов сна и бодрствования — они просыпаются от медикаментозной спячки каждые 90 дней, чтобы проверить, все ли в порядке. В одно из пробуждений член экипажа Джон понимает, что полностью дезориентирован. Сперва он даже не помнит фамилию своей девушки Зоуи, но как будто слышит ее шепот.
Режиссером выступил Микаэль Хофстрем («Зло», «1408»), в касте фильма также Эмили Бичем («Малыш Джо»), Томер Капон («Пацаны») и Дэвид Моррисси («Хилари и Джеки»).
С 5 сентября
«Черный пес» / Gou zhen (18+)
Драма китайского режиссера Гуань Ху («Восемь сотен») победила в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этому году. Это история дружбы и общих травм неудачника Лана, занимающегося отловом бездомных животных, и худого черного пса, которого он встречает в первый же рабочий день. Кстати, в реальной жизни актер Эдди Пэн и собака по кличке Сяо Синь так привыкли друг к другу во время съемок, что он забрал ее себе.
С 5 сентября
«Лгунья» (16+)
Драмеди с Елизаветой Ищенко («Алиса не может ждать») в главной роли — экранизация одноименного романа израильтянки Айелет Гундар-Гошен (действие перенесли в Россию). Скучающая на каникулах Ева устраивается работать в кафе, где ее одолевает FOMO (Fear of missing out) — друзья и знакомые проводят лето куда веселее, чем она. Поэтому когда в заведение наведывается известный музыкант (Стас Старовойтов) и хамит ей, она не торопится разубеждать окружающих и полицию, что с его стороны все ограничилось вербальными оскорблениями.
Сняла фильм с опасным месседжем о недоверии к жертвам, заявляющим о насилии, Юлия Трофимова («Страна Саша», «Госпожа»). Картина получила серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2024.
С 5 сентября
«Затерянные» (16+)
Триллер Романа Каримова («Неадекватные люди») с вайбами «Города Зеро», а также Егором Корешковым, Никитой Кологривым, Артемом Цукановым и Даниилом Толстокулаковым в касте. Четверо столичных бизнесменов едут по поручению начальника заключить договор с китайскими партнерами на провинциальном форуме. После удачной сделки им нужно лишь отвезти документы в Москву, но по дороге домой они застревают в странном городе, где все похоже на сюрреалистический квест, из которого не выбраться.
С 5 сентября
«Револьвер» / Ribolbeo (18+)
Корейский неонуар об отмщении и специфическом понимании справедливости. В прошлом офицер полиции Хан Су Ен (Чон До Ен из «Хорошей жены») отсидела в колонии за преступление, которого не совершала — ее бойфренд-начальник попросил взять вину на себя. Выйдя на свободу, она не получает обещанного ей денежного вознаграждения и решает наказать тех, кто ее обманул.
Режиссером мрачной картины стал О Сын Ук, участник каннского «Особого взгляда» (с фильмом «Бесстыдник»).
С 5 сентября
«Смотри на меня!» (16+)
Трогательная мелодрама Владимира Грамматикова («Усатый нянь») основана на реальных событиях, произошедших с его мамой. По сюжету после войны в 1948-м бывшая оперная певица Нина Левицкая пытается избежать ареста по политическим мотивам и отыскать мужа, пропавшего почти год назад. Она берет с собой четверых детей, корову, пианино и на товарном поезде отправляется из Свердловска в Москву. Главную роль в картине исполнила Александра Урусляк («Пингвины моей мамы»).
С 5 сентября
«Планета Джанет» / Janet Planet (18+)
Дебют Энни Бейкер по ее собственному сценарию — классический фильм о взрослении и воспитании чувств. 11-летняя Лейси (Зои Циглер) не может найти друзей в лагере и просит маму Джанет (Джулианна Николсон), хиппи, практикующую нетрадиционную медицину, забрать ее домой. Так летом она оказывается в компании родительницы и ее друзей — бойфренда Уэйна (Уилл Пэттон), подруги Реджины (Софи Оконедо) и руководителя местной театральной группы Эйви (Элиас Котеас). Девочка относится ко взрослым скептически, а мать все больше тяготит присутствие ребенка.
Картину показывали на кинофестивале «Теллурайд» в 2023-м, а также в секции «Панорама» на Берлинале этого года.
С 5 сентября
«Лапин» (6+)
Дебютный фильм супружеской пары Аси Олешкевич и Влада Краснослободцева, выпускников мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ, показывали на фестивалях «Дух огня» и «Окно в Европу». Столичный подросток Валя Лапин (Михаил Иванов) был вынужден переехать вместе с мамой (Надежда Лумпова) в провинциальный город. Он относится к местным свысока, мечтает отправиться в Канаду, где живет его отец, а еще, как истинный одиночка, занимается бегом. И, неожиданно, в этом преуспевает.
В касте драмы также Таисья Калинина, Иван Добронравов и Александр Горбатов.
С 5 сентября
«Белая лента» / Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte (2009) (18+)
Безжалостная черно-белая драма Михаэля Ханеке, одного из главных режиссеров авторского кино прямо сейчас, выходит в повторный прокат в России. Напомним, в 2009 году картина выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Канн и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.
В небольшой немецкой деревушке в 1913 году начинают твориться очень странные дела. То местный доктор падает с лошади, то похищают и избивают маленького сына барона, то сжигают дома. Главные подозреваемые — дети. То самое поколение, что к концу 1930-х в Германии как раз окажется в самом активным возрасте.
С 12 сентября
«Экзорцизм» / The Exorcism (18+)
Хоррор Джошуа Джона Миллера по его совместному с Мартином А. Фортином сценарию с Расселом Кроу в касте (кстати, это его второй фильм про изгнание дьявола за последнее время — в 2023-м вышел «Экзорцист Ватикана»). Он играет актера, борющегося с собственными демонами — пьянством. Тот соглашается заменить выбывшего артиста и исполнить роль священника в картине об экзорцизме. Постепенно окружающим начинает казаться, что он одержим (во всех смыслах).
С 12 сентября
«Игра киллера» / The Killer's Game (18+)
Комедийный боевик Дж.Дж. Перри («Дневная смена») с Дэйвом Батистой, Софией Бутеллой, Люси Корк, Беном Кингсли и многими другими. Киллер Джо узнает, что неизлечимо болен. Решиться убить себя он не может, поэтому нанимает коллег — лучших в мире киллеров, чтобы они его уничтожили. Вскоре выясняется, что Джо на самом деле не умирает, но отменить собственный заказ уже нельзя.
С 12 сентября
«Рыжий» (18+) UPD: проекту не выдали прокатное удостоверение
«Антибайопик» (так определяют жанр создатели) уральского поэта Бориса Рыжего — третья режиссерская киноработа Семена Серзина («Человек из Подольска», «Похожий человек»). Он рифмует судьбу добровольно ушедшего из жизни в неполные 27 лет Рыжего с лириками современными. Снимает в заглавной роли тоже поэта — Евгения Алехина из группы «макулатура», а в каст зовет как друзей из основанного им независимого «Невидимого театра» (с базой в «Севкабель Порту»!), так и чуть ли не весь петербургский андеграунд: от музыканта Олега Гаркуши до лидера «ПТВП» Алексея Никонова.
С 12 сентября
«Холоп из Парижа» / Le larbin (12+)
Французский ремейк российского кассового хита «Холоп». Все сюжетные перипетии сохранены и лишь адаптированы под локальные реалии. Мажор Луи (Одран Каттен) проматывает отцовские old money, безостановочно развлекаясь в клубах. Чтобы проучить отпрыска, его папа нанимает команду, которая заставляет того поверить, что он оказался во Франции времен Людовика XIV. Сняли комедию Александр Шарло и Франк Манье (оба — «Бобро поржаловать!»).
С 12 сентября
«Вера» (16+)
Драма Иры Волковой («Диалоги») — новая экранизация повести «Вам и не снилось…» Галины Щербаковой. Но история здесь рассказана не с точки зрения влюбленных подростков-школьников, а мамы мальчика Ромки Веры (Виктория Толстоганова). Ее экзистенциальный кризис достигает апогея, когда рядом с ними поселяется первая любовь ее мужа — красавица Людмила (Ольга Сутулова), а сын влюбляется в ее дочь Юлю. Вера пытается разлучить детей, как ей кажется, ради их же блага.
Выход фильма в прокат приурочен к 45-летию первой публикации повести, а также 115-летию со дня рождения режиссера хитовой советской экранизации 1980 года Ильи Фрэза.
С 12 сентября
«110» (18+)
Дебютная драма еще одного выпускника мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ — Ильи Михеева. В название фильма с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой (дочь Евгения Цыганова) вынесена 110 статья Уголовного кодекса — доведение до самоубийства. В элитном петербургском лицее старшеклассница кончает с собой. Ее смерть переживают спокойно все, кроме Алисы. Девочка замолкает от вины, которую не может разделить ни с кем, даже со своей мамой.
На фестивале «Зимний» картина была отмечена призами за лучшую женскую роль (Цыгановой) и визуальное решение.
С 12 сентября
«Париж, Техас» / Paris, Texas (1984) (18+)
К 40-летию фильма Вима Вендерса в прокат в России выходит его отреставрированная 4К-версия. Драму о кочевнике с амнезией Трэвисе (Гарри Дин Стэнтон), который вдруг вспоминает, что где-то его ждет жена (Настасья Кински), называли своей любимой картиной Курт Кобейн и Эллиотт Смит. А шотландцы Texas и Travis называли в честь нее и ее главного героя свои группы. В 1984-м «Париж, Техас» отметили «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.
С 19 сентября
«Субстанция» / The Substance (18+)
Феминистский боди-хоррор Корали Фаржа («Песочный человек») с Маргарет Куолли и Деми Мур получил в этом году в Каннах приз за лучший сценарий. Мечтая сохранить молодость, померкнувшая голливудская звезда Элизабет принимает препарат «Субстанция». Благодаря нему она перерождается в юную Сью, но есть и значительные побочные эффекты, если нарушить баланс.
С 19 сентября
«Ужасающий» / Terrifier (2016) (18+)
В России в октябре выйдет третья часть «В»-франшизы про демонического клоуна-психопата. Поэтому параллельно зрителям решили напомнить, что же происходило в первых двух, и выпускают их в повторный прокат. А там были — жестокие убийства, фонтаны крови и девушки, каждая из которых надеется стать финальной. Как известно, по законам хорроров выжить должна только она — final girl.
С 19 сентября
«Хеллбой: Проклятие Горбуна» / Hellboy: The Crooked Man (18+)
Новый перезапуск «Хеллбоя» основан на комиксе о Скрюченном человеке. На этот раз главного героя играет Джек Кеси («Штамм»), в касте также Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Джозеф Марселл, Ханна Маргетсон и Мартин Бассиндэйл, а поставил историю Брайан Тейлор («Адреналин»).
Предыдущая попытка ребута была предпринята пять лет назад и с треском провалилась в прокате.
С 19 сентября
«Граф Монте-Кристо» / Le comte de Monte-Cristo (12+)
Франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма. Роль Эдмон Дантеса, жертвы заговора, ставшего сначала узником замка Иф, а после побега — графом Монте-Кристо, играет Пьер Нинэ («Черный ящик», «Обещание на рассвете»).
В проекте Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта (вместе они также сняли новую версию «Трех мушкетеров» в нескольких частях) снялись Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье и многие другие.
С 19 сентября
«Маме снова 17» (12+)
Комедия Анны Курбатовой («Дополнительный урок») со Светланой Ходченковой, Константином Крюковым и Олегом Савостюком из «Снегиря». 17-летняя школьница Оля из 2005 года внезапно попадает в наше время — в свое же тело. Теперь она взрослая женщина с сознанием подростка из нулевых, которая должна взять на себя ответственность за сына-старшеклассника. Музыку для фильма написал DJ Грув.
С 19 сентября
«Чума» (16+)
Черно-белая драма одного из самых самобытных режиссеров якутского кино Дмитрия Давыдова («Пугало», «Нелегал»). В селе друг напротив друга живут две неполные семьи (без матерей): тихого и мягкого Ивана и воинственного Тихона. Однажды Тихон избивает Ивана на глазах у его сына-подростка. После этого мальчик неожиданно начинается тянуться к обидчику папы и проводить с ним все больше времени. Смонтировал картину Степан Бурнашев («Айта»).
С 19 сентября
«Холли» / Holly (18+)
Мистическая драма бельгийки Фин Трох («Дом») участвовала в основном конкурсе венецианского кинофестиваля в прошлом году. Юная Холли отказывается идти в школу, так как у нее плохое предчувствие. Когда там происходит пожар, девочку начинают считать ясновидящей и вынуждать «творить чудеса». На что она, бывший изгой, с радостью соглашается и даже начинает зарабатывать на тревожности других людей.
С 19 сентября
«Джанго» / Django (1966) (18+)
Спагетти-вестерн Серджио Корбуччи с антирасистским посылом, вдохновивший Квентина Тарантино на фильм «Джанго освобожденный», выходит в прокат в России. Это история одержимого местью стрелка Джанго (Франко Неро), который становится защитником слабых и угнетенных. А еще — подобием закона в ситуации аномии Дикого Запада.
С 26 сентября
«Мой Марчелло» / Marcello mio (18+)
Мокьюментари-комедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви») с Кьярой Мастроянни. По сюжету режиссеры якобы требуют от нее играть с той же отдачей, как и ее знаменитые родители — Катрин Денев и Марчелло Мастроянни. Тогда она решает жить жизнью своего отца, на которого удивительно похожа. Постепенно грань между реальностью и игрой стирается.
Картина в этом году участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 26 сентября
«Крест» (12+)
Документальный фильм Сергея Дебижева («Золотое сечение», «Святой архипелаг») о том, что из себя представляет крест как символ веры, почему он изменил историю и всех нас. Музыку для картины написали рок-музыканты Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб.
С 26 сентября
«Жизнь» / Sterben (18+)
Драма Маттиаса Гласнера («Подводная лодка») с Ларсом Айдингером и Лилит Штангенберг в главных ролях получила на Берлинале приз за лучший сценарий. Это история одной когда-то счастливой семьи: 70-летняя мама учится жить самостоятельно, когда ее муж из-за деменции оказывается в доме престарелых, сын-дирижер пытается сочинить композицию под названием «Смерть», а сестра с проблемами с алкоголем заводит роман со стоматологом.
С 26 сентября UPD: прокат с 3 октября
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