Мила Ершова, Ян Цапник и Никита Ефремов разгадывают тайны загробного мира в сай-фай комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

В каст комедии режиссера и сценариста Александра Фомина к Ефремову, Цапникову и Ершовой присоединились актеры Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина и Ангелина Пахомова. Оператором выступила Наталья Макарова («Воздух»), а художником-постановщиком — Рузанна Оганесян.

«Основное место действия, куда попадает главный герой нашего фильма, — загробный аэропорт, где люди ждут рейс либо в рай, либо в ад. Почему именно аэропорт? Я очень люблю путешествовать, но, так же, как и главный герой, очень боюсь летать на самолете, поэтому аэропорт для меня — место двойственное. Сначала мне будет очень страшно и тяжело при полете, но потом, по прилету, я получу отдых и приключение. И я подумал, что это хорошая метафора смерти. Сначала, в сам момент, очень страшно и больно, но потом — должно же быть там дальше что-то интересное?», — делится режиссер Александр Фомин.

Релиз в кинотеатрах планируется с 6 марта 2025 года.

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