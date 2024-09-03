Мила Ершова, Ян Цапник и Никита Ефремов разгадывают тайны загробного мира в сай-фай комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Как рассказала продюсер Катя Кононенко в канале Сусанны Альпериной, фильм станет первым в России проектом, использующим полноформатные виртуальные декорации (самый большой фон достигает 35 метров в длину и 16 метров в высоту!). Говорят, стоит ожидать много Ван Гога! Чем не наш ответ художникам-постановщикам «Бедных-несчастных»?
Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню»...
В каст комедии режиссера и сценариста Александра Фомина к Ефремову, Цапникову и Ершовой присоединились актеры Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина и Ангелина Пахомова. Оператором выступила Наталья Макарова («Воздух»), а художником-постановщиком — Рузанна Оганесян.
«Основное место действия, куда попадает главный герой нашего фильма, — загробный аэропорт, где люди ждут рейс либо в рай, либо в ад. Почему именно аэропорт? Я очень люблю путешествовать, но, так же, как и главный герой, очень боюсь летать на самолете, поэтому аэропорт для меня — место двойственное. Сначала мне будет очень страшно и тяжело при полете, но потом, по прилету, я получу отдых и приключение. И я подумал, что это хорошая метафора смерти. Сначала, в сам момент, очень страшно и больно, но потом — должно же быть там дальше что-то интересное?», — делится режиссер Александр Фомин.
Релиз в кинотеатрах планируется с 6 марта 2025 года.
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