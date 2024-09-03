Дом Кино проведет ретроспективу фильмов с участием Олега Басилашвили, сценарную лабораторию для подростков и фестиваль «Послание к человеку»

Сентябрь в Доме кино пройдет под эгидой актера Олега Басилашвили, к юбилею которого (26 сентября) кинотеатр запустит ретроспективу картин с его участием. В Большом зале пройдут показы культовых лент из фильмографии одного из столпов советского кинематографа: «Осеннего марафона», «Вокзала для двоих», «Курьера», «Раба любви» и «Служебного романа».

15 сентября стартует цикл просветительских встреч с кинокритиком и исследовательницей Улей Марьяновой, в рамках которого подростков познакомят с основами сценарного мастерства. А 24 сентября с летних каникул вернется лекторий, в новом сезоне которого киновед Валерия Сенькина прольет свет на кинематограф Гонконга. Помимо этого, 30 сентября начнется большая лаборатория критического письма, которую проведет кинокритик Дарина Поликарпова на основе текстов Андре Базена, Сьюзен Сонтаг, Полин Кейл, Майи Туровской, Сергея Добротворского и Оливии Лэнг.