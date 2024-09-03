3 сентября покажут фантастическую мелодраму «Человек-амфибия» 1961 года режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского по одноименному сай-фай роману Александра Беляева. До экранизации сценарий картины лежал в киностудии «Ленфильм» целых 10 лет из-за технологических трудностей, адаптацией известного текста хотели даже заняться в Голливуде: «сам Уолт Дисней отказался от экранизации романа Беляева из-за сложности подводных съёмок, а русские, которые работают на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе». Фильм представит сценарист и киновед Всеволод Коршунов.