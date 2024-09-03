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Кино и сериалы

Евгений Цыганов представит фильм-спектакль «Я – Сергей Образцов» в рамках кинопоказов в «Ленфильме»

Серия смотров фильмов киностудии, а также проекта TheatreHD приурочена к лаборатории «Ленфильм-дебют». Проекты представят режиссеры и киноведы.

«Человек-амфибия»
Госкино / Ленфильм

«Человек-амфибия»

3 сентября покажут фантастическую мелодраму «Человек-амфибия» 1961 года режиссеров  Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского по одноименному сай-фай роману Александра Беляева. До экранизации сценарий картины лежал в киностудии «Ленфильм» целых 10 лет из-за технологических трудностей, адаптацией известного текста хотели даже заняться в Голливуде: «сам Уолт Дисней отказался от экранизации романа Беляева из-за сложности подводных съёмок, а русские, которые работают на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе». Фильм представит сценарист и киновед Всеволод Коршунов.

«Завещание профессора Доуэля»
Ленфильм

«Завещание профессора Доуэля»

4 сентября смотрим «Завещание профессора Доуэля» 1984 года Леонида Менакера по мотивам романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». По сюжету, ученый ищет источник бессмертия и неожиданно исчезает. Картину представит киновед Всеволод Коршунов.

«Не хороните меня без Ивана»
Студия «Автор», «Сахафильм»

«Не хороните меня без Ивана»

5 сентября состоится смотр фильма «Не хороните меня без Ивана» 2022 года режиссера Любови Борисовой. По сюжету драмы Степан Бересеков впадает в летаргический сон, от кокона которого может спасти сын священника Иван Попов. Но единственный спаситель уезжает в этнографическую экспедицию. Представит режиссер фильма Любовь Борисова.

«Я – Сергей Образцов»
ВГТРК / Кино.Арт.Про

«Я – Сергей Образцов»

Завершит цикл показов в рамках Лаборатории 7 сентября биографическая драма или фильм-спектакль «Я – Сергей Образцов» 2022 года дуэта режиссеров Екатерины Образцовой и Валерия Спирина. В главной роли – Евгений Цыганов, он же представит картину в рамках смотра. Картина стала лауреатом театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа актера».

Все показы стартуют в 20:30.

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